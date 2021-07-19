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Прогноз на матч «Мальме» - ХИК: ставки на матч БК Pinnacle

19 Июля 2021, 16:19,

«Мальме» сыграет против ХИКа в рамках очередного этапа квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Этот матч запланирован на 21 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию обзор на грядущий поединок.

«Мальме»

«Мальме» в этом сезоне удивляет хорошим футболом. Конечно, у клуба бывают и провальные матчи, но в целом «Мальме» выглядит неплохо. Команда хороша в товарищеских матчах, за три поединка она обыграла «Кёге» и «Эльфсборг» с общим счетом 4-0, а также проиграла еще двум клубам со счетом 2-1 и 1-0 соответственно. Две победы и два поражения - неплохой результат как для поединков, где тренеры обычно ротируют состав и подыскивают идеальные варианты для взаимодействия футболистов на поле.

ХИК

ХИК очень хорош в нынешнем сезоне, особенно в чемпионате Финляндии. Удивительно, но команду лишь недавно смогли оставить после серии побед, это сделал «Оулу», который обыграл невероятный ХИК со счетом 2-1. Команда играет в не самый интересный футбол, по игре клуба можно сказать, что ХИК экономит силы в каждом поединке. Большая часть матчей с участием этой команды заканчиваются со счетом 1-0, 2-0, 2-1, 1-1. Клуб крайне редко забивает больше двух голов за игру, в основном это бывает только если против ХИКа играет очень слабый соперник.

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит «Мальме» – 1.47
  • Ничья – 3.95
  • Победит ХИК – 8.20

Интересные факты

  • «Мальме» не проигрывает четыре матча кряду
  • «ХИК» проиграл один матч из последних десяти
  • «Мальме» забивал голы в восьми матчах из последних десяти

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы один клуб не забьет и «Мальме» победит по коэффициенту 2.30. Шведский клуб очень хорош в нынешнем сезоне и имеет все шансы на то, чтобы пробиться в Лигу чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: прогнозы на футбол, Мальме, Хик
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