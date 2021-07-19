«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов

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19 Июля 2021, 13:14,
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Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
По ее итогам стал известен соперник московского «Спартака». «Красно-белые» встретятся с лиссабонской «Бенфикой». Первый поединок будет сыгран в Москве 3 или 4 августа, а ответная встреча пройдет в Лиссабоне через неделю.
Победитель противостояния шагнет в раунд плей-офф самого престижного еврокубка. Уступившая команда попадет в групповой раунд Лиги Европы.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 28 мая следующего года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Лига Чемпионов
Ну не самый плохой вариант! Если не пройдут Бенфику, то и делать нечего в ЛЧ тогда уж)
Спокойно играть в ЛЕ и стараться не повторить все рекорды коней за последние два сезона))
Спокойно - это 1-13 в смысле?
Я читал, что они не одержали ни одной победы в групповом этапе ЛЕ!
Это рекорд в ЛЕ для российских клубов)))
Надеюсь Спартак не повторит его!
Не всегда соперники такого уровня и в группах попадаются.
Хотелось бы больше, чем пару матчей Спартака увидеть, но шансов, откровенно, не много.
Так в ЛЕ норм состав тоже сейчас.
Наивно было ждать чуда, если смотреть кто мог нам достаться в соперники. Монако, Бенфика или Селтик, если пройдет соперника. Так что выбор не велик был. Вот и посмотрим как себя команда покажет в матче, где фаворитами будут португальцы.
А чудо - это какой соперник?
Ну что же Бенфика так Бенфика.. Чтобы достойно играть в ЛЧ нужно обыгрывать и такие команды как Бенфика тем более, что Витория прекрасно знает его как бывший тренер.
Ты про реал сейчас говоришь?))
Самый сложный из возможных соперников. Вся надежда на Виторию. Он должен знать, что делать)