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«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов

19 Июля 2021, 13:14,

Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

По ее итогам стал известен соперник московского «Спартака». «Красно-белые» встретятся с лиссабонской «Бенфикой». Первый поединок будет сыгран в Москве 3 или 4 августа, а ответная встреча пройдет в Лиссабоне через неделю.

Победитель противостояния шагнет в раунд плей-офф самого престижного еврокубка. Уступившая команда попадет в групповой раунд Лиги Европы.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 28 мая следующего года.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Лига Чемпионов
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Комментарии (10)
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2
Spirit
19 Июля 2021, 13:31

Ну не самый плохой вариант! Если не пройдут Бенфику, то и делать нечего в ЛЧ тогда уж)
Спокойно играть в ЛЕ и стараться не повторить все рекорды коней за последние два сезона))

0
HG2017
19 Июля 2021, 13:34

Спокойно - это 1-13 в смысле?

0
Spirit
19 Июля 2021, 13:36

Я читал, что они не одержали ни одной победы в групповом этапе ЛЕ!
Это рекорд в ЛЕ для российских клубов)))
Надеюсь Спартак не повторит его!

1
779
19 Июля 2021, 13:30

Не всегда соперники такого уровня и в группах попадаются.
Хотелось бы больше, чем пару матчей Спартака увидеть, но шансов, откровенно, не много.

0
HG2017
19 Июля 2021, 13:33

Так в ЛЕ норм состав тоже сейчас.

3
Bathet30
19 Июля 2021, 13:24

Наивно было ждать чуда, если смотреть кто мог нам достаться в соперники. Монако, Бенфика или Селтик, если пройдет соперника. Так что выбор не велик был. Вот и посмотрим как себя команда покажет в матче, где фаворитами будут португальцы.

0
HG2017
19 Июля 2021, 13:32

А чудо - это какой соперник?

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4
sanay
19 Июля 2021, 13:23

Ну что же Бенфика так Бенфика.. Чтобы достойно играть в ЛЧ нужно обыгрывать и такие команды как Бенфика тем более, что Витория прекрасно знает его как бывший тренер.

0
HG2017
19 Июля 2021, 13:32

Ты про реал сейчас говоришь?))

4
Михаил Крипак
19 Июля 2021, 13:23

Самый сложный из возможных соперников. Вся надежда на Виторию. Он должен знать, что делать)

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