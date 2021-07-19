«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

По ее итогам стал известен соперник московского «Спартака». «Красно-белые» встретятся с лиссабонской «Бенфикой». Первый поединок будет сыгран в Москве 3 или 4 августа, а ответная встреча пройдет в Лиссабоне через неделю.

Победитель противостояния шагнет в раунд плей-офф самого престижного еврокубка. Уступившая команда попадет в групповой раунд Лиги Европы.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 28 мая следующего года.