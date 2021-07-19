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Федун - о сопернике в Лиге чемпионов: «Витория считает, что будет «Бенфика»

19 Июля 2021, 11:56,

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун высказался о предстоящей жеребьевке третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов. Его слова приводит РБК.

«Кого жду в соперники? Руй Витория считает, что будет «Бенфика». Давайте посмотрим, на что мы способны», - сказал владелец «красно-белых».

Стоит отметить, что кроме «Бенфики» в соперники «Спартаку» могут достаться «Монако» и победитель пары «Селтик» - «Мидтьюлланд».

Жеребьевка состоится в понедельник, 19 июля, начало запланировано в 13:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Руй Витория
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Комментарии (2)
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0
779
19 Июля 2021, 12:44

Может Витория перетрёт с бывшими и те сольют по дружески?)))

0
HG2017
19 Июля 2021, 13:35

Если федун купит у них полскамейки мукунок, то может быть)))

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