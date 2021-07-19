Федун - о сопернике в Лиге чемпионов: «Витория считает, что будет «Бенфика»

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19 Июля 2021, 11:56,
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Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун высказался о предстоящей жеребьевке третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов. Его слова приводит РБК.
«Кого жду в соперники? Руй Витория считает, что будет «Бенфика». Давайте посмотрим, на что мы способны», - сказал владелец «красно-белых».
Стоит отметить, что кроме «Бенфики» в соперники «Спартаку» могут достаться «Монако» и победитель пары «Селтик» - «Мидтьюлланд».
Жеребьевка состоится в понедельник, 19 июля, начало запланировано в 13:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Руй Витория
Может Витория перетрёт с бывшими и те сольют по дружески?)))
Если федун купит у них полскамейки мукунок, то может быть)))