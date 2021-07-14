Главные арбитры в скором времени могут реже просматривать повторы на системе VAR

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти надеется, что «легкий подход» к использованию VAR, испытанный на Евро-2020, сохранится во внутренних лигах Европы в следующем сезоне. Об этом сообщает FourFourTwo.

Использование технологий и стандарты судейства на турнире в целом получили высокую оценку многих наблюдателей, и Розетти считает, что это должно стать ориентиром для других соревнований.

По словам Розетти, в УЕФА не хотят, чтобы при разборе различных эпизодов судьи слишком сильно вдавались в подробности. Это поможет не задерживать время, так как судьям реже нужно будет просматривать повторы самостоятельно. Именно в этом и состоит «легкий подход» к использованию системы видеоповторов.

«Я надеюсь, что такое использование этого инструмента продолжится по всей Европе. Мы считаем, что судьи всегда должны принимать решения на футбольном поле, а не у экранов», - цитирует Розетти FourFourTwo.

Розетти считает, что концепция использования VAR со следованием подходу «минимальное вмешательство - максимальная выгода» хорошо подходит для анализа спорных эпизодов в футбольных матчах.