ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​Карасёва могут назначить на матч за Суперкубок УЕФА

13 Июля 2021, 21:47,

Российский рефери Сергей Карасёв входит в шорт-лист из пяти арбитров, которых УЕФА может назначить на матч за Суперкубок УЕФА. Об этом стало известно sport24.

Как известно, Суперкубок УЕФА будет разыгран 11 августа в Белфасте. За трофей сразятся английский «Челси» и испанский «Вильярреал», которые в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы соответственно.

Напомним, Сергей Карасёв работал на чемпионате Европы 2020 года. Последним матчем, на котором работал российский рефери, был полуфинал между сборными Италии и Испании. На нём Карасёв выполнял функции резервного арбитра.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Вильярреал, Сергей Карасёв
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Шарипов Руслан
13 Июля 2021, 23:26

Вряд ли дадут судить международный матч, где у одного из клубов владелец - соотечественник

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола