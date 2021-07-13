​Карасёва могут назначить на матч за Суперкубок УЕФА

Российский рефери Сергей Карасёв входит в шорт-лист из пяти арбитров, которых УЕФА может назначить на матч за Суперкубок УЕФА. Об этом стало известно sport24.

Как известно, Суперкубок УЕФА будет разыгран 11 августа в Белфасте. За трофей сразятся английский «Челси» и испанский «Вильярреал», которые в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы соответственно.

Напомним, Сергей Карасёв работал на чемпионате Европы 2020 года. Последним матчем, на котором работал российский рефери, был полуфинал между сборными Италии и Испании. На нём Карасёв выполнял функции резервного арбитра.