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Прогноз на матч «Легия» - «Буде/Глимт»: ставки на матч БК Pinnacle

13 Июля 2021, 19:29,

«Легия» сыграет против «Буде/Глимт» в рамках квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Поединок состоится 14 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют обзор на грядущий поединок.

«Легия»

«Легия» неплохо играет в нынешнем сезоне. Команда показывает хороший уровень игры и может похвастаться атакующим футболом в своем чемпионате. В кубковых матчах «Легия» не так хороша, но клуб старается исправлять свои ошибки. В последних трех матчах «Легия» была очень хороша, команда выиграла все эти поединки и забила в них восемь мячей. «Легия» за последние десять матчей четыре раза теряла очки, это отличный результат, учитывая тот факт, что все остальные матчи клуб побеждал еще и с обилием забитых мячей в этих играх.

«Буде/Глимт»

«Буде/Глимт» на фоне своего оппонента выглядит не так уж и ярко. Команда провалила последние матчи. В последних трех поединках «Буде/Глимт» так и не смог выиграть. Команда проиграла два раза и один раз сыграла вничью. Клуб пропустил пять мячей в этих трех поединках. Норвежская команда в целом в этом сезоне не может похвастаться яркой игрой, она не так уж и много забивает, часто теряет очки и выглядит растерянной в кубковых матчах.

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит «Легия» – 1.95
  • Ничья – 3.90
  • Победит «Буде/Глимт» – 3.55

Интересные факты

  • «Легия» не проигрывает четыре матча кряду
  • «Буде/Глимт» не может выиграть три матча кряду
  • «Легия» забила девять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Буде/Глимт» по коэффициенту 1.85. Норвежский клуб не так уж и хорош в кубковых матчах, но он может прервать свою неудачную серию именно в этом поединке. Польская команда наверняка устала в последних матчах и может выпустить не всех основных игроков, этим норвежцы и воспользуются. 
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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: прогнозы на футбол, Легия, Будё-Глимт
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