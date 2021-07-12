Прогноз на матч «Шахтер Солигорск» - «Лудогорец»: ставки на матч БК Pinnacle

13 июля 2021 года состоится поединок «Шахтера Солигорска» против «Лудогорца». Этот матч пройдет в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА и здесь есть, на что посмотреть, а букмекеры БК Pinnacle помогут сделать правильный выбор после полноценного обзора на поединок.

«Шахтер Солигорск»

«Шахтер Солигорск» играет очень даже неплохо в этом сезоне, но, как и у многих команд, у этого клуба бывают проблемы в кубковых матчах. Свой последний поединок клуб проиграл, а до этого «Шахтер» имел отличную серию из побед. За последние три игры «Солигорск» выиграл лишь однажды, во всех этих матчах клуб пропускал и мало забивал. Только в одном матче (против «Слуцка») команда продемонстрировала хороший футбол и забила противнику целых четыре мяча.

«Лудогорец»

«Лудогорец» неплох в этом сезоне. Команда за последние два матча забила своим соперникам четыре мяча и ни разу не проиграла. У «Лудогорца» очень хорошая статистика в кубковых поединках. Команда старается играть только на победу. В последних пяти матчах лишь однажды эта команда проиграла своему сопернику, победителем вышел «Ференцварош». «Лудогорец» имеет хорошие шансы на ничейный исход или победу в этом поединке, все будет зависеть того, с каким настроем команда выйдет на поле.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Шахтер Солигорск» – 4.30

Ничья – 3.60

Победит «Лудогорец» – 1.85

Интересные факты

«Шахтер» выиграл семь матчей из последних десяти

«Лудогорец» выиграл пять матчей из последних пяти

«Шахтер» не пропускал только в четырех матчах из последних пяти

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что только одна команда сможет отметиться забитым мячом в обоих таймах по коэффициенту 2.55. Оба клуба хорошо играют в атаку, но только один из них способен забивать в каждом из таймов и делать на регулярной основе.