Прогноз на матч «Кайрат Алматы» - «Маккаби Хайфа»: ставки на матч БК Pinnacle

14 июля 2021 года состоится поединок «Кайрат Алматы» - «Маккаби Хайфа». Этот матч пройдет в рамках очередного тура квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Кайрат Алматы»

«Кайрат» в этом сезоне невероятен. Команда демонстрирует очень хороший уровень игры и является доминирующим клубом практически в каждом поединке, в котором принимает участие. За последние три матча этот клуб выиграл дважды и забил шесть мячей. Только в одном матче клубу забили, и соперником, который расписался в воротах «Кайрата», был именно «Маккаби». Команда из Казахстана неплохо играет в атаку, с обороной у нее также порядок, о чем говорит статистика пропущенных и забитых. С такой командой будет сложно играть в поединке на выбывание.

«Маккаби Хайфа»

Статистика «Маккаби» в этом сезоне явно хуже, чем у оппонента. Клуб выступает далеко не лучшим образом и имеет мало шансов на проход дальше. За последние три игры «Маккаби» выиграл лишь раз, это была победа в овертайме. Клуб проиграл «Бреде» со счетом 1-0, обыграл «Хапоэль» 2-1 и сыграл вничью с «Кирьят-Шмона». Клуб находится не в лучшей форме, этим может воспользоваться команда из Казахстана. Все, что требуется от «Маккаби» - не нестись сломя голову в атаку с первых же секунд, иначе можно словить контратаку и пропустить важный мяч.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Кайрат Алматы» – 2.20

Ничья – 3.50

Победит «Маккаби Хайфа» – 3.20

Интересные факты

«Маккаби» выиграл пять игр из последних десяти

«Кайрат» не проигрывает десять последних матчей

«Маккаби» пропускал в семи из последних десяти матчей

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру - хотя бы одна команда не забьет и «Кайрат» не проиграет по коэффициенту 2.90. Клуб из Казахстана очень хорош в нынешнем сезоне, ему может хватить одного забитого мяча для прохода дальше.