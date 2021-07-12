Прогноз на матч «Кайрат Алматы» - «Маккаби Хайфа»: ставки на матч БК Pinnacle

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12 Июля 2021, 16:46,
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14 июля 2021 года состоится поединок «Кайрат Алматы» - «Маккаби Хайфа». Этот матч пройдет в рамках очередного тура квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
«Кайрат Алматы»
«Кайрат» в этом сезоне невероятен. Команда демонстрирует очень хороший уровень игры и является доминирующим клубом практически в каждом поединке, в котором принимает участие. За последние три матча этот клуб выиграл дважды и забил шесть мячей. Только в одном матче клубу забили, и соперником, который расписался в воротах «Кайрата», был именно «Маккаби». Команда из Казахстана неплохо играет в атаку, с обороной у нее также порядок, о чем говорит статистика пропущенных и забитых. С такой командой будет сложно играть в поединке на выбывание.
«Маккаби Хайфа»
Статистика «Маккаби» в этом сезоне явно хуже, чем у оппонента. Клуб выступает далеко не лучшим образом и имеет мало шансов на проход дальше. За последние три игры «Маккаби» выиграл лишь раз, это была победа в овертайме. Клуб проиграл «Бреде» со счетом 1-0, обыграл «Хапоэль» 2-1 и сыграл вничью с «Кирьят-Шмона». Клуб находится не в лучшей форме, этим может воспользоваться команда из Казахстана. Все, что требуется от «Маккаби» - не нестись сломя голову в атаку с первых же секунд, иначе можно словить контратаку и пропустить важный мяч.
Ставки на матч БК Pinnacle
- Победит «Кайрат Алматы» – 2.20
- Ничья – 3.50
- Победит «Маккаби Хайфа» – 3.20
Интересные факты
- «Маккаби» выиграл пять игр из последних десяти
- «Кайрат» не проигрывает десять последних матчей
- «Маккаби» пропускал в семи из последних десяти матчей
ПрогнозАктуальная ставка на эту игру - хотя бы одна команда не забьет и «Кайрат» не проиграет по коэффициенту 2.90. Клуб из Казахстана очень хорош в нынешнем сезоне, ему может хватить одного забитого мяча для прохода дальше.
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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
|Теги: прогнозы на футбол, Кайрат, Маккаби Хайфа