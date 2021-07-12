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Прогноз на матч «Будучность» - «ХИК»: ставки на матч БК Pinnacle

12 Июля 2021, 16:40,

«Будучность» играет против «ХИКа» в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Этот матч начнется 13 июля 2021 года. БК Pinnacle представляет вашему вниманию полноценный обзор на грядущий поединок.

«Будучность»

«Будучность» в этом сезоне порадовал болельщиков яркой игрой. Этот клуб неплохо выступает, особенно в последних матчах. Команда выиграла два раза за последние пять поединков и много забивает в ворота своих соперников. «Будучность» - это та команда, которой стоит опасаться, поэтому «ХИКу» завидовать точно не приходится. За последние десять игр эта команда играла вничью всего два раза, логично предположить, что команда старается доводить начатое до конца, ничейный исход - не для нее.

«ХИК»

«ХИК» проводит фантастический сезон. Если взглянуть на статистику последних встреч, эта команда в невероятной форме и может порадовать болельщиков очередной победой. Команда не проигрывает уже несколько матчей кряду, она доминирует в каждой игре и много забивает. За последние три матча клуб забил в ворота противников шесть мячей, в свои ворота команда пропустила всего однажды, примечательно, что только «Будучность» смог поразить ворота «ХИКа».

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит «Будучность» – 3.60
  • Ничья – 3.50
  • Победит «ХИК» – 2.05

Интересные факты

  • «Будучность» проиграл два раза за последние десять матчей
  • «ХИК» победил в десяти матчах подряд
  • «Будучность» пропускал в каждом из десяти последних матчей

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок - победа «ХИКа» по коэффициенту 2.05. Гости играют в очень привлекательный футбол, давно не проигрывают и прекрасно знают, как побеждать «Будучность», поэтому никто не будет удивлен, если именно эта команда сможет выиграть в поединке.
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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: прогнозы на футбол, Хик, Будучность
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