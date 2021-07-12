ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Прогноз на матч «Алашкерт» - «Коннас Куэй»: ставки на матч БК Pinnacle

12 Июля 2021, 16:36,

«Алашкерт» встретится с «Коннас Куэй» в рамках очередного этапа квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Этот поединок запланирован на 14 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию обзор матча.

«Алашкерт»

«Алашкерт» невероятно хорош в этом сезоне. Команда старается добывать очки практически в каждом поединке. В последних матчах клуб также выглядит очень хорошо. Команда находится в прекрасной форме. В последних трех поединках «Алашкерт» лишь раз оступился, команда сыграла вничью с «Коннас», с которым будет играть 14 июля 2021 года. Этот поединок завершился со счетом 2-2. Также клуб победил «Арарат-Армения» 1-0 и обыграл «Арарат» с таким же счетом. Игра «Алашкерта» вызывает восторг, команда знает, что ей делать в обороне, но и не забывает про атаку.

«Коннас Куэй»

«Коннас Куэй» из Уэльса неплох на футбольном поле. Статистика клуба за последние матчи даже лучше, чем у его противника. «Коннас» смотрится хорошо в матче против сильных клубов. В последних трех матчах у «Коннаса» была одна ничья - против «Алашкерта». Также команда обыграла «Пенибонт» со счетом 2-0 и победила «Карнарвон» 4-0. В последнем матче клубу помогло удаление противника, тем не менее, это не умаляет заслуг самого «Коннаса». Поединок против «Алашкерта» будет интересным, так как клуб должен придумать, как заставить своего соперника ошибиться, чего «Алашкерт» не делал уже очень давно.

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит «Алашкерт» – 1.42
  • Ничья – 4.30
  • Победит «Коннас Куэй» – 8.50

Интересные факты

  • «Алашкерт» не проигрывает вот уже пять игр кряду
  • «Коннас» не проигрывает пять матчей подряд
  • «Алашкерт» забивает семь матчей подряд

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на исход с учетом форы (-2) «Алашкерта» по коэффициенту 3.65.
0
Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: прогнозы на футбол, Алашкерт, Коннас Куэй
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола