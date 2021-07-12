Прогноз на матч «Алашкерт» - «Коннас Куэй»: ставки на матч БК Pinnacle

«Алашкерт» встретится с «Коннас Куэй» в рамках очередного этапа квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Этот поединок запланирован на 14 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию обзор матча.

«Алашкерт»

«Алашкерт» невероятно хорош в этом сезоне. Команда старается добывать очки практически в каждом поединке. В последних матчах клуб также выглядит очень хорошо. Команда находится в прекрасной форме. В последних трех поединках «Алашкерт» лишь раз оступился, команда сыграла вничью с «Коннас», с которым будет играть 14 июля 2021 года. Этот поединок завершился со счетом 2-2. Также клуб победил «Арарат-Армения» 1-0 и обыграл «Арарат» с таким же счетом. Игра «Алашкерта» вызывает восторг, команда знает, что ей делать в обороне, но и не забывает про атаку.

«Коннас Куэй»

«Коннас Куэй» из Уэльса неплох на футбольном поле. Статистика клуба за последние матчи даже лучше, чем у его противника. «Коннас» смотрится хорошо в матче против сильных клубов. В последних трех матчах у «Коннаса» была одна ничья - против «Алашкерта». Также команда обыграла «Пенибонт» со счетом 2-0 и победила «Карнарвон» 4-0. В последнем матче клубу помогло удаление противника, тем не менее, это не умаляет заслуг самого «Коннаса». Поединок против «Алашкерта» будет интересным, так как клуб должен придумать, как заставить своего соперника ошибиться, чего «Алашкерт» не делал уже очень давно.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Алашкерт» – 1.42

Ничья – 4.30

Победит «Коннас Куэй» – 8.50

Интересные факты

«Алашкерт» не проигрывает вот уже пять игр кряду

«Коннас» не проигрывает пять матчей подряд

«Алашкерт» забивает семь матчей подряд

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на исход с учетом форы (-2) «Алашкерта» по коэффициенту 3.65.