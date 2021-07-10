​Появились фото мяча Лиги чемпионов на сезон 2021/2022

Портал Footy Headlines специализируется не только на инсайдах из мира футбольной формы. На этот раз на страницах портала появились фотографии мяча Лиги чемпионов на следующий сезон.

Основной цвет мяча от компании Adidas – белый. На мяче можно заметить звёзды, состоящие из разных цветов и оттенков.

Отметим, что Россию на групповой стадии Лиги чемпионов будет представлять «Зенит». «Спартак» начнёт путь с третьего раунда квалификации. Чтобы добраться до основной стадии сильнейшего клубного турнира континента, «красно-белым» нужно преодолеть два квалификационных барьера.