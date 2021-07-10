ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​Появились фото мяча Лиги чемпионов на сезон 2021/2022

10 Июля 2021, 18:20,

Портал Footy Headlines специализируется не только на инсайдах из мира футбольной формы. На этот раз на страницах портала появились фотографии мяча Лиги чемпионов на следующий сезон.

Основной цвет мяча от компании Adidas – белый. На мяче можно заметить звёзды, состоящие из разных цветов и оттенков.

Отметим, что Россию на групповой стадии Лиги чемпионов будет представлять «Зенит». «Спартак» начнёт путь с третьего раунда квалификации. Чтобы добраться до основной стадии сильнейшего клубного турнира континента, «красно-белым» нужно преодолеть два квалификационных барьера.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
​Черчесов больше не тренер сборной России
​Черчесов больше не тренер сборной России  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола