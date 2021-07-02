​УЕФА отказался допускать клубы из Крыма в еврокубки

В УЕФА заявили, что в ближайшее время клубы из Крыма не смогут участвовать в еврокубковых турнирах и даже в РПЛ. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова Юрия Ветохи, возглавляющего Крымский футбольный союз.

Напомним, что в настоящий момент в Крыму проводится свой чемпионат. При этом УЕФА не допускает клубы в турниры под своей эгидой, поскольку ООН не признаёт территорию Крыма российской.

Ранее скандал вызвала форма сборной Украины, на которой изображена карта страны с территорией Крыма. УЕФА разрешил украинцам играть в форме с таким изображением, поскольку ООН признаёт границы Украины в таких территориях.