​УЕФА отказался допускать клубы из Крыма в еврокубки

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02 Июля 2021, 19:38,
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В УЕФА заявили, что в ближайшее время клубы из Крыма не смогут участвовать в еврокубковых турнирах и даже в РПЛ. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова Юрия Ветохи, возглавляющего Крымский футбольный союз.
Напомним, что в настоящий момент в Крыму проводится свой чемпионат. При этом УЕФА не допускает клубы в турниры под своей эгидой, поскольку ООН не признаёт территорию Крыма российской.
Ранее скандал вызвала форма сборной Украины, на которой изображена карта страны с территорией Крыма. УЕФА разрешил украинцам играть в форме с таким изображением, поскольку ООН признаёт границы Украины в таких территориях.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: крым
Да не беда,им хоть камни с неба,они ж на родине.) Будут вечно играть в чемпионате Крыма)
А я не признаю ООН.
на диване можно кого хош признавать/не признавать)
а в мире есть законы как бе )