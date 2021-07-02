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​УЕФА отказался допускать клубы из Крыма в еврокубки

02 Июля 2021, 19:38,

В УЕФА заявили, что в ближайшее время клубы из Крыма не смогут участвовать в еврокубковых турнирах и даже в РПЛ. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова Юрия Ветохи, возглавляющего Крымский футбольный союз.

Напомним, что в настоящий момент в Крыму проводится свой чемпионат. При этом УЕФА не допускает клубы в турниры под своей эгидой, поскольку ООН не признаёт территорию Крыма российской.

Ранее скандал вызвала форма сборной Украины, на которой изображена карта страны с территорией Крыма. УЕФА разрешил украинцам играть в форме с таким изображением, поскольку ООН признаёт границы Украины в таких территориях.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: крым
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Комментарии (3)
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0
ILLNAT
02 Июля 2021, 20:21

Да не беда,им хоть камни с неба,они ж на родине.) Будут вечно играть в чемпионате Крыма)

0
andi
02 Июля 2021, 19:42

А я не признаю ООН.

1
Куляба
02 Июля 2021, 19:54

на диване можно кого хош признавать/не признавать)
а в мире есть законы как бе )

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