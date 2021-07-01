​Мадридский суд: УЕФА не может исключать клубы Суперлиги

Коммерческий суд Мадрида постановил, что УЕФА должен воздержаться от исключения клубов Суперлиги из своих соревнований. Об этом сообщает El Condifencial.

Судья Мануэль Руис де Лара требует от УЕФА прекращения дисциплинарного производства в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Также судья требует не применять так называемые замаскированные санкции в виде снижения доходов клубов от выступлений в еврокубках и штрафных взносов.

Суперлигу в апреле попытались запустить 12 клубов, но 9 из них быстро вышли из проекта на фоне массовых акций протеста со стороны фанатов.