Аньелли: «Мы получили письмо от УЕФА о допуске нас в Лигу чемпионов»

Андреа Аньелли, президент туринского «Ювентуса», сообщил, что получил письмо от УЕФА, подтверждающее возможность сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, несмотря на разногласия и юридические баталии за создание Суперлиги.

«Мы получили письмо, в котором УЕФА допускает нас к участию в Лиге чемпионов. С нашей стороны есть готовность к диалогу для решения проблем европейского футбола», - сказал Аньелли на пресс-конференции, организованной в Турине для оглашения состава совета директоров «Ювентуса» на следующий сезон.

Президент туринского клуба подчеркнул, что он «не боится угроз» со стороны УЕФА, резко раскритиковавшей запуск европейской Суперлиги.

«У меня всегда были прекрасные отношения с Чеферином. Мне кажется, что уйдя с поста президента (Ассоциации европейских клубов), я поступил самым правильным образом. Уверен, что время исправит недоразумения», - сказал Аньелли.