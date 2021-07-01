ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Аньелли: «Мы получили письмо от УЕФА о допуске нас в Лигу чемпионов»

01 Июля 2021, 17:35,

Андреа Аньелли, президент туринского «Ювентуса», сообщил, что получил письмо от УЕФА, подтверждающее возможность сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, несмотря на разногласия и юридические баталии за создание Суперлиги.

«Мы получили письмо, в котором УЕФА допускает нас к участию в Лиге чемпионов. С нашей стороны есть готовность к диалогу для решения проблем европейского футбола», - сказал Аньелли на пресс-конференции, организованной в Турине для оглашения состава совета директоров «Ювентуса» на следующий сезон.

Президент туринского клуба подчеркнул, что он «не боится угроз» со стороны УЕФА, резко раскритиковавшей запуск европейской Суперлиги.

«У меня всегда были прекрасные отношения с Чеферином. Мне кажется, что уйдя с поста президента (Ассоциации европейских клубов), я поступил самым правильным образом. Уверен, что время исправит недоразумения», - сказал Аньелли.

1
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Ювентус, Лига Чемпионов, Андреа Аньелли
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»
Кого купит «Спартак»: Слухи о селекции «красно-белых»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола