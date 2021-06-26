Александр Мостовой: «Решением об отмене выездного гола УЕФА убивает интригу»

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение УЕФА об отмене правила выездного гола.

«Мне не понятно, по каким критериям УЕФА это делает, чем аргументирует это решение. Слышал теорию о том, что будет типо зрелищнее. Но здесь стоит сказать о том, что таким решением мы убиваем шансы команд, чьи бюджеты не такие, как у топовых клубов. Они с горем пополам выходят куда-то, цепляются, где-то забивают, как многие говорят, случайный гол, но этот гол зачастую даёт им шанс пройти какого-то серьезного соперника. А теперь вероятность такого исхода уменьшается. Сколько мы видели примеров, когда команды с огромными бюджетами проигрывают. А решением об отмене выездного гола УЕФА такую интригу убивает. Я против этого решения, такое мое мнение», - сказал Мостовой.