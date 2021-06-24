Уильямсон об отмене правила выездного гола: «Какой идиот это придумал?!»

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24 Июня 2021, 23:55,
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Ветеран шотландского и английского футбола, бывший главный тренер сборных Уганды и Кении Роберт Уильямсон с недовольством прокомментировал отмену правила выездного гола, сообщает Goal.
«Эти изменения вынудят клубы играть на выездt ещё более оборонительно, даже больше, чем сейчас? - сказал Уильямсон. - Какой идиот это придумал?!»
По мнению Уильямсона, правило выездного гола вдохновляло команды действовать агрессивно, а теперь игры станут слишком скучными.
Ранее популярный российский комментатор Дмитрий Губерниев также раскритиковал решение УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Васильев
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