Уильямсон об отмене правила выездного гола: «Какой идиот это придумал?!»

Ветеран шотландского и английского футбола, бывший главный тренер сборных Уганды и Кении Роберт Уильямсон с недовольством прокомментировал отмену правила выездного гола, сообщает Goal.

«Эти изменения вынудят клубы играть на выездt ещё более оборонительно, даже больше, чем сейчас? - сказал Уильямсон. - Какой идиот это придумал?!»

По мнению Уильямсона, правило выездного гола вдохновляло команды действовать агрессивно, а теперь игры станут слишком скучными.

Ранее популярный российский комментатор Дмитрий Губерниев также раскритиковал решение УЕФА.