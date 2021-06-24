​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо

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24 Июня 2021, 22:37,
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В четверг УЕФА официально объявил об отмене со следующего сезона правила гостевого гола, действовавшего с далёкого 1965 года. Главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Алексей Антоненко делится своим мнением по поводу принятого решения.
Среди любителей футбола нет единства по поводу правила гостевого гола: одни считают его полезным, другие – устаревшим. Лично я всегда поддерживал это правило, не претендуя при этом на то, что я обязательно прав. Я лишь хочу попытаться донести свою мысль, привести аргументы, которые заставляют меня полагать, что отмена правила гостевого гола – это плохо.
Главный аргумент, который приводят противники правила гостевого гола – зрелищность. Якобы хозяева поля из-за боязни пропустить действуют скованно, где-то предпочитают перестраховаться. Возникает вопрос: а точно ли во всём виновато это правило? Интересную мысль в своём телеграм-канале высказал Дмитрий Губерниев. Он привёл в пример правило «золотого гола», которое отменили примерно 15 лет назад. Правило отменяли, чтобы поощрить атакующий футбол в экстра-тайме за счёт снижения страха перед пропущенным голом. И что, много ли мы видим искромётного футбола в дополнительные таймы? Было бы интересно посчитать статистику, какой процент матчей завершается в экстра-таймах, не доходя до серии пенальти. Как правило, если игра переходит в дополнительное время, то фанаты уже начинают ждать пенальти, и трансляцию постепенно включают даже те, кто не смотрел матч. И дело ведь не в боязни пропустить дома, ведь такое наблюдается и в турнирах, где всё решается в одном матче.
Я вот не думаю, что после отмены правила гостевого гола нас будут ждать феерии в виде 3:3, 2:2 в двух матчах. Если правило как-то и влияло на настрой и тактику команды, то лишь косвенно. На зрелищность скорее влияет уровень команд и уровень соревнования. Взять те же еврокубковые финалы. Обычно в таких матчах команды не летят на всех парах в атаку, хотя правило гостевого гола на них не давит. Или взять матчи национальных чемпионатов. Гостевые голы там не имеют никакой ценности, то даже афишные матчи в Европе нередко получаются откровенно скучными. Почему?
В правиле гостевого гола лично меня привлекал ещё один момент. Правило заставляло команды играть с определённой стратегией. Если команда планирует забить на выезде, то что в этом плохого, даже если после гола она отойдёт в оборону? Что плохого в таком стратегическом подходе? Разве такой подход не может быть более интересным, чем классический подход «кто больше забил, тот и выиграл»?
Наконец, равный счёт. Если условные ЦСКА и «Спартак» сыграли в полуфинале Лиги чемпионов с результатами 1:2 и 1:0, то насколько справедливее будет, если они определят сильнейшего в серии пенальти, а не по правилу гостевого гола? Пенальти – это чистой воды лотерея, а правило гостевого гола – это что-то более объективное. Да, в наши дни условия для команд плюс-минус одинаковые. На высоком уровне уже не играют на «коробочках» вроде «Хайбери», плюс команды играют турнир одинаковыми мячами и так далее. Но забить на выезде по-прежнему сложнее, если вынести за скобки пандемию. Где легче забить «Ливерпулю» - на своём поле или на переполненном «Энфилде», где толпа, заряженная легендарной You'll Never Walk Alone, встречает каждое твоё действие оглушительным свистом? Спросите у Лионеля Месси, он не даст соврать. Так что ничего плохого в придаче голу на выезде особой ценности я не вижу. Лучше уж гостевой гол, чем серия пенальти. Во всяком случае, мне так кажется.
Я не верю, что «Атлетико» после отмены правила гостевого гола станет нестись в атаку с первых минут домашнего матча против «Баварии». Я не верю, что «Боруссия» станет нестись в атаку с первых минут домашнего матча против «Манчестер Сити». Не правило гостевого гола определяет игру команды. Быть может, через год мне придётся забрать свои слова назад. Еврокубковый сезон покажет.
Алексей Антоненко
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
В общем будет более осторожная игра, как по мне, как в плей-офф ЧМ и ЧЕ, но с расчетом на 2 поединка, то есть еще меньше риска
Я всегда говорил, что если и отменять правило гола в гостях, то в экстра-таймах!!! А так, в этом правиле был свой шарм, который всё же убили... Жаль конечно, т.к. футбол в двуматчевом противостоянии может стать скучнее.
Статья про то, чем плохо правило гостевого гола. Единственный аргумент за в статье - гостевой гол чуть объективнее, чем серия пенальти. Налил водички.
Полностью согласен с автором статьи , и кстати то что новое вводится меня больше раздражает , нежели дает что то футболу , например это дебильное доигрывание момента когда офсайд -- игрок находясь в офсайде бежит к воротам , свистка нет , вратарь же не знает отменят офсайд или нет , вылетает , блокирует , и перелом ног у напа ..зачем ??? к тому же игроки больше затрачивают сил на ненужные действия ... даограв момен смотрят .. ждут вар ..нахрена ?? маразм...
Единственный аргумент, это чтобы не пересматривать каждый офсайд на ВАР, если нет гола нет смысла и смотреть ВАР, даже если боковой ошибочно его зафиксировал
В общем чтобы исключить ошибку неправильной фиксации офсайда, представим офсайда зафиксировали, и сразу свисток, а потом оказывается его не было, все чисто, а там был выход 1 на 1 и 99% гол, то есть по сути отняли гол у команды из-за ошибки, так как сразу свистнули, а вар без гола уже смотреть не будет, да и смысла нет, эпизод уже заигран, не будешь же буллит ставить условный)
во дворах помню говорили "Разыграли", когда после фола происходило три действия ))