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​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо

24 Июня 2021, 22:37,

В четверг УЕФА официально объявил об отмене со следующего сезона правила гостевого гола, действовавшего с далёкого 1965 года. Главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Алексей Антоненко делится своим мнением по поводу принятого решения.

Среди любителей футбола нет единства по поводу правила гостевого гола: одни считают его полезным, другие – устаревшим.  Лично я всегда поддерживал это правило, не претендуя при этом на то, что я обязательно прав. Я лишь хочу попытаться донести свою мысль, привести аргументы, которые заставляют меня полагать, что отмена правила гостевого гола – это плохо.

Главный аргумент, который приводят противники правила гостевого гола – зрелищность. Якобы хозяева поля из-за боязни пропустить действуют скованно, где-то предпочитают перестраховаться. Возникает вопрос: а точно ли во всём виновато это правило? Интересную мысль в своём телеграм-канале высказал Дмитрий Губерниев. Он привёл в пример правило «золотого гола», которое отменили примерно 15 лет назад. Правило отменяли, чтобы поощрить атакующий футбол в экстра-тайме за счёт снижения страха перед пропущенным голом. И что, много ли мы видим искромётного футбола в дополнительные таймы? Было бы интересно посчитать статистику, какой процент матчей завершается в экстра-таймах, не доходя до серии пенальти. Как правило, если игра переходит в дополнительное время, то фанаты уже начинают ждать пенальти, и трансляцию постепенно включают даже те, кто не смотрел матч. И дело ведь не в боязни пропустить дома, ведь такое наблюдается и в турнирах, где всё решается в одном матче.

Я вот не думаю, что после отмены правила гостевого гола нас будут ждать феерии в виде 3:3, 2:2 в двух матчах. Если правило как-то и влияло на настрой и тактику команды, то лишь косвенно. На зрелищность скорее влияет уровень команд и уровень соревнования. Взять те же еврокубковые финалы. Обычно в таких матчах команды не летят на всех парах в атаку, хотя правило гостевого гола на них не давит. Или взять матчи национальных чемпионатов. Гостевые голы там не имеют никакой ценности, то даже афишные матчи в Европе нередко получаются откровенно скучными. Почему? 

В правиле гостевого гола лично меня привлекал ещё один момент. Правило заставляло команды играть с определённой стратегией. Если команда планирует забить на выезде, то что в этом плохого, даже если после гола она отойдёт в оборону? Что плохого в таком стратегическом подходе? Разве такой подход не может быть более интересным, чем классический подход «кто больше забил, тот и выиграл»?

Наконец, равный счёт. Если условные ЦСКА и «Спартак» сыграли в полуфинале Лиги чемпионов с результатами 1:2 и 1:0, то насколько справедливее будет, если они определят сильнейшего в серии пенальти, а не по правилу гостевого гола? Пенальти – это чистой воды лотерея, а правило гостевого гола – это что-то более объективное. Да, в наши дни условия для команд плюс-минус одинаковые. На высоком уровне уже не играют на «коробочках» вроде «Хайбери», плюс команды играют турнир одинаковыми мячами и так далее. Но забить на выезде по-прежнему сложнее, если вынести за скобки пандемию. Где легче забить «Ливерпулю» - на своём поле или на переполненном «Энфилде», где толпа, заряженная легендарной You'll Never Walk Alone, встречает каждое твоё действие оглушительным свистом? Спросите у Лионеля Месси, он не даст соврать. Так что ничего плохого в придаче голу на выезде особой ценности я не вижу. Лучше уж гостевой гол, чем серия пенальти. Во всяком случае, мне так кажется.

Я не верю, что «Атлетико» после отмены правила гостевого гола станет нестись в атаку с первых минут домашнего матча против «Баварии». Я не верю, что «Боруссия» станет нестись в атаку с первых минут домашнего матча против «Манчестер Сити». Не правило гостевого гола определяет игру команды. Быть может, через год мне придётся забрать свои слова назад. Еврокубковый сезон покажет.

Алексей Антоненко

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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Комментарии (6)
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0
Шарипов Руслан
24 Июня 2021, 23:06

В общем будет более осторожная игра, как по мне, как в плей-офф ЧМ и ЧЕ, но с расчетом на 2 поединка, то есть еще меньше риска

0
kalibr
24 Июня 2021, 22:59

Я всегда говорил, что если и отменять правило гола в гостях, то в экстра-таймах!!! А так, в этом правиле был свой шарм, который всё же убили... Жаль конечно, т.к. футбол в двуматчевом противостоянии может стать скучнее.

0
Santaclayss
24 Июня 2021, 22:55

Статья про то, чем плохо правило гостевого гола. Единственный аргумент за в статье - гостевой гол чуть объективнее, чем серия пенальти. Налил водички.

0
ARTUR
24 Июня 2021, 22:47

Полностью согласен с автором статьи , и кстати то что новое вводится меня больше раздражает , нежели дает что то футболу , например это дебильное доигрывание момента когда офсайд -- игрок находясь в офсайде бежит к воротам , свистка нет , вратарь же не знает отменят офсайд или нет , вылетает , блокирует , и перелом ног у напа ..зачем ??? к тому же игроки больше затрачивают сил на ненужные действия ... даограв момен смотрят .. ждут вар ..нахрена ?? маразм...

0
Шарипов Руслан
24 Июня 2021, 23:04

Единственный аргумент, это чтобы не пересматривать каждый офсайд на ВАР, если нет гола нет смысла и смотреть ВАР, даже если боковой ошибочно его зафиксировал
В общем чтобы исключить ошибку неправильной фиксации офсайда, представим офсайда зафиксировали, и сразу свисток, а потом оказывается его не было, все чисто, а там был выход 1 на 1 и 99% гол, то есть по сути отняли гол у команды из-за ошибки, так как сразу свистнули, а вар без гола уже смотреть не будет, да и смысла нет, эпизод уже заигран, не будешь же буллит ставить условный)

0
kalibr
24 Июня 2021, 23:01

во дворах помню говорили "Разыграли", когда после фола происходило три действия ))

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