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​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола

24 Июня 2021, 16:30,

Исполком УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола. Правило, согласно которому при равном счёте в двухматчевом противостоянии дальше проходила команда, которая забила больше голов на выезде, перестанет действовать уже со следующего сезона.

В своё время сообщалось, что УЕФА может отменить правило гостевого гола в дополнительное время, но Союз решился на куда более радикальное изменение и убрал правило полностью.

Есть мнение, что отмена правила гостевого гола поспособствует атакующему футболу, ведь команда не так сильно будет бояться пропустить гол на своём поле.

2

Вы рады тому, что отменили правило выездного гола?

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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Комментарии (12)
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1
kalibr
24 Июня 2021, 17:46

Надо было просто это правило ввести в экстра-таймах, вот там правило гостевого гола смотрелось странным.
ИМХО, глупое решение.

2
CERG
24 Июня 2021, 17:46

Супер!! Давно пора!!

1
Марченко Максим
24 Июня 2021, 17:45

Да отмените тогда все правила ,уберите офсайд ,при штрафных нельзя ставить стенку ,при угловых вратарю можно только стоять на линии ворот ,после трёх поданных угловых ставить пенальти ,вот тогда голов будет ещё больше )) И так футбол превратится в дворовой ))

2
jUMPER
24 Июня 2021, 17:57

кашу в холове надыть рехулярна помешавать...чебы вона не прихорала...)))

1
Марченко Максим
24 Июня 2021, 17:59

И как ,тебе помогло это ?))) Не пригорело там ничего ?)))))

1
CERG
24 Июня 2021, 17:46

Сравнения и параллели это не твое))

1
Марченко Максим
24 Июня 2021, 17:49

По тебе сразу заметно ,что твоё ))) Тебе бы бухнуть как следует и тогда бери мяч да xуячь ))

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1
Spirit
24 Июня 2021, 17:39

зря! все таки фактор гостевого гола интересен был!
Следующим нововведение будет три тайма по 20 минут)

4
jUMPER
24 Июня 2021, 17:23

вот и свершилося...))) таперича не будить энтой несуразицы...)))

1
zhoomart88
24 Июня 2021, 17:17
Это хороший новость . Тепер будет жара дома и гостях.
1
Хасанович Висэйт
24 Июня 2021, 16:48
Теперь каждый сезон в плей офф будут серии пенальти. Будет огонь
1
Zenituwka
24 Июня 2021, 16:38

Давно пора было

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