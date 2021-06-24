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24 Июня 2021, 16:30,
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Исполком УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола. Правило, согласно которому при равном счёте в двухматчевом противостоянии дальше проходила команда, которая забила больше голов на выезде, перестанет действовать уже со следующего сезона.
В своё время сообщалось, что УЕФА может отменить правило гостевого гола в дополнительное время, но Союз решился на куда более радикальное изменение и убрал правило полностью.
Есть мнение, что отмена правила гостевого гола поспособствует атакующему футболу, ведь команда не так сильно будет бояться пропустить гол на своём поле.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Надо было просто это правило ввести в экстра-таймах, вот там правило гостевого гола смотрелось странным.
ИМХО, глупое решение.
Супер!! Давно пора!!
Да отмените тогда все правила ,уберите офсайд ,при штрафных нельзя ставить стенку ,при угловых вратарю можно только стоять на линии ворот ,после трёх поданных угловых ставить пенальти ,вот тогда голов будет ещё больше )) И так футбол превратится в дворовой ))
кашу в холове надыть рехулярна помешавать...чебы вона не прихорала...)))
И как ,тебе помогло это ?))) Не пригорело там ничего ?)))))
Сравнения и параллели это не твое))
По тебе сразу заметно ,что твоё ))) Тебе бы бухнуть как следует и тогда бери мяч да xуячь ))
зря! все таки фактор гостевого гола интересен был!
Следующим нововведение будет три тайма по 20 минут)
вот и свершилося...))) таперича не будить энтой несуразицы...)))
Давно пора было