Исполком УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола. Правило, согласно которому при равном счёте в двухматчевом противостоянии дальше проходила команда, которая забила больше голов на выезде, перестанет действовать уже со следующего сезона.

В своё время сообщалось, что УЕФА может отменить правило гостевого гола в дополнительное время, но Союз решился на куда более радикальное изменение и убрал правило полностью.

Есть мнение, что отмена правила гостевого гола поспособствует атакующему футболу, ведь команда не так сильно будет бояться пропустить гол на своём поле.