Goal.com назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

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21 Июня 2021, 18:45,
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Авторитетный портал Goal.com обновил рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» в этом году. На первом месте остаётся полузащитник Н’Голо Канте. Второе место всё так же занимает нападающий Килиан Мбаппе. А вот на третьем месте произошла перестановка – в тройку ворвался полузащитник Кевин де Брёйне, вытеснив на четвёртую строчку нападающего Роберта Левандовски.
На пятом месте располагается Ромелу Лукаку. В десятке также присутствуют Лионель Месси, Криштиану Роналду, Рубен Диаш, Карим Бензема и Фил Фоден.
Напомним, что в прошлом году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Кевин де Брёйне, Н'Голо Канте, Фил Фоден, Рубен Диаш