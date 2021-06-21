Goal.com назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Авторитетный портал Goal.com обновил рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» в этом году. На первом месте остаётся полузащитник Н’Голо Канте. Второе место всё так же занимает нападающий Килиан Мбаппе. А вот на третьем месте произошла перестановка – в тройку ворвался полузащитник Кевин де Брёйне, вытеснив на четвёртую строчку нападающего Роберта Левандовски.

На пятом месте располагается Ромелу Лукаку. В десятке также присутствуют Лионель Месси, Криштиану Роналду, Рубен Диаш, Карим Бензема и Фил Фоден.

Напомним, что в прошлом году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса.