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Де Брёйне впервые прокомментировал столкновнение с Рюдигером

20 Июня 2021, 14:07,

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне впервые рассказал о своем игровом инциденте с защитником «Челси» Антонио Рюдигером в финале Лиги чемпионов.

Футболист получил перелом носа и глазницы после столкновения с игроком «синих» но 29-летний полузащитник показал, что не испытывает негатива по отношению к немецкому защитнику.

Де Брюйне потребовалась операция после инцидента, и в результате он пропустил первый матч Бельгии на Евро-2020. С тех пор футболист вернулся в форму и сделал великолепную передачу под удар Торгана Азара против Дании.

Атакующий полузащитник рассказал о столкновении с Рюдигером: «Я не расстроился из-за Рюдигера, это было одно из тех событий, которые происходят на поле. Мне просто не повезло».

Рюдигер ранее извинился перед Кевином за столкновение и сообщил, что поддерживал связь с бельгийцем после финала Лиги чемпионов, чтобы пожелать ему всего наилучшего, сообщает Football London.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Манчестер Сити, Кевин де Брёйне, Антонио Рюдигер
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