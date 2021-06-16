​«Спартак» может сыграть в Лиге чемпионов лишь с одним из 4 клубов

В среду состоялась жеребьёвка второго раунда квалификации Лиги чемпионов. «Селтику» достался датский «Мидтьюлланн», а это означает, что круг возможных соперников «Спартака» стал чуть более понятным – у «красно-белых» осталось три варианта, ведь они при жеребьёвке точно будут несеяными.

«Спартак» сыграет либо с «Бенфикой», либо с «Монако», либо с победителем пары «Селтик» - «Мидтьюлланн».

Жеребьёвка третьего раунда квалификации пройдёт чуть более чем через месяц – 19 июля. Что касается дат матчей, то команда Руя Витории будет стартовать с сильнейшем клубном турнире континента в начале августа.