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​«Спартак» может сыграть в Лиге чемпионов лишь с одним из 4 клубов

16 Июня 2021, 16:19,

В среду состоялась жеребьёвка второго раунда квалификации Лиги чемпионов. «Селтику» достался датский «Мидтьюлланн», а это означает, что круг возможных соперников «Спартака» стал чуть более понятным – у «красно-белых» осталось три варианта, ведь они при жеребьёвке точно будут несеяными.

«Спартак» сыграет либо с «Бенфикой», либо с «Монако», либо с победителем пары «Селтик» - «Мидтьюлланн».

Жеребьёвка третьего раунда квалификации пройдёт чуть более чем через месяц – 19 июля. Что касается дат матчей, то команда Руя Витории будет стартовать с сильнейшем клубном турнире континента в начале августа.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва
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Комментарии (3)
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0
ингерман
16 Июня 2021, 16:38

ай шанцы шпортака даже попасть в плей-офф сродни шансам дартаньяна на дуэль с арамисом.. )))

0
Bathet30
16 Июня 2021, 16:34

Тут с любым соперником нам будет непросто. Квалификация для нас всегда бывает трудной.

3
779
16 Июня 2021, 16:23

А нам всё равно, что пулемёт, что водка - лишь бы с ног валила.)))

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