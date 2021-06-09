​УЕФА приостановил расследование в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о том, что расследование в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» было приостановлено до дальнейшего уведомления. Расследование, как известно, было начато из-за того, что указанная тройка клубов продолжает поддерживать проект Суперлиги Европы.

После старта расследования «Реал», «Барселона» и «Ювентус» выпустили совместное заявление, призвав УЕФА воздержаться от любых решений на основе решения мадридского трибунала. Позже иск Суперлиги против УЕФА был передан в Европейский суд. Поддерживающие сторонний проект клубы считают, что УЕФА нарушает закон о конкуренции.