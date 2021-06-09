Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​УЕФА приостановил расследование в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

09 Июня 2021, 19:22,

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о том, что расследование в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» было приостановлено до дальнейшего уведомления. Расследование, как известно, было начато из-за того, что указанная тройка клубов продолжает поддерживать проект Суперлиги Европы.

После старта расследования «Реал», «Барселона» и «Ювентус» выпустили совместное заявление, призвав УЕФА воздержаться от любых решений на основе решения мадридского трибунала. Позже иск Суперлиги против УЕФА был передан в Европейский суд. Поддерживающие сторонний проект клубы считают, что УЕФА нарушает закон о конкуренции.

1
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Ювентус, Суперлига Европы
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Tavadi
09 Июня 2021, 19:36

ну вот, заднюю кефир дал, потом ещё и моральную компенсацию уефа заплатит.

1
Куляба
09 Июня 2021, 19:54

да просто если сейчас исключат клубы из ЛЧ, то потом новый суд из-за той фигни, что в Мадриде суд постановил мол пока УЕФА не должен ничего не делать
просто УЕФА упростил вопрос, чтобы не допустить новых судов и поскорее исключить Реал, Барсу и Юве
....
я вообще проблемы не вижу - пускай Реал Барса и Юве играют себе Суперлигу между собой, а в ЛЧ другие играют. Каждый в такой ситуации будет в выигрыше. 3 клуба в Суперлиге как они и хотят, а остальные в ЛЧ

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Названы две трансферные цели «Спартака»
Названы две трансферные цели «Спартака»
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола