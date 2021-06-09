​УЕФА приостановил расследование в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

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09 Июня 2021, 19:22,
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На официальном сайте УЕФА была размещена информация о том, что расследование в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» было приостановлено до дальнейшего уведомления. Расследование, как известно, было начато из-за того, что указанная тройка клубов продолжает поддерживать проект Суперлиги Европы.
После старта расследования «Реал», «Барселона» и «Ювентус» выпустили совместное заявление, призвав УЕФА воздержаться от любых решений на основе решения мадридского трибунала. Позже иск Суперлиги против УЕФА был передан в Европейский суд. Поддерживающие сторонний проект клубы считают, что УЕФА нарушает закон о конкуренции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Ювентус, Суперлига Европы
ну вот, заднюю кефир дал, потом ещё и моральную компенсацию уефа заплатит.
да просто если сейчас исключат клубы из ЛЧ, то потом новый суд из-за той фигни, что в Мадриде суд постановил мол пока УЕФА не должен ничего не делать
просто УЕФА упростил вопрос, чтобы не допустить новых судов и поскорее исключить Реал, Барсу и Юве
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я вообще проблемы не вижу - пускай Реал Барса и Юве играют себе Суперлигу между собой, а в ЛЧ другие играют. Каждый в такой ситуации будет в выигрыше. 3 клуба в Суперлиге как они и хотят, а остальные в ЛЧ