​CIES: Фоден – самый дорогой футболист в топ-5 лигах

CIES Football Observatory, известный центр, специализирующийся на исследованиях в мире футбола, каждые два года задействует свой алгоритм, чтобы высчитать оценочную стоимость футболистов, которые выступают в сильнейших европейских чемпионатах.

Новое исследование выявило, что самым дорогим игроком топ-5 лиг Европы является Фил Фоден из «Манчестер Сити». Далее следуют два представителя «Манчестер Юнайтед» - Мэйсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который считается самым дорогим игроком в мире по версии transfermarkt, занимает только 12 место.