​«Барселона», «Реал» и «Ювентус» могут быть исключены из Лиги чемпионов на следующей неделе

Судебное разбирательство между сторонниками Суперлиги и УЕФА может затянуться. При этом УЕФА своё расследование по «Барселоне», «Реалу» и «Ювентусу» затягивать не намерен. Издание La Repubblica пишет о том, что эта тройка клубов может быть исключена из Лиги чемпионов уже на следующей неделе.

Ранее стало известно о том, что дело Суперлиги против УЕФА и ФИФА будет рассматривать Европейский суд. Иск был официально зарегистрирован в начале недели. Суперлига обвиняет УЕФА и ФИФА в нарушении законов о конкуренции.

Напомним, что «Барселона», «Реал» и «Ювентус» по-прежнему поддерживают проект Суперлиги.