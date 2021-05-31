Лига чемпионов 2020-2021
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Лига чемпионов представила символическую сборную сезона 2020/21

31 Мая 2021, 20:09,

Официальный аккаунт Лиги чемпионов в «Твиттере» опубликовал список лучших игроков сезона 2020/21. 

В рейтинге оказались по шесть защитников и нападающих, три голкипера и восемь полузащитников. 

Победитель Лиги чемпионов лондонский «Челси» представлен семью игроками, тогда как второй финалист «Манчестер Сити» пятью. 

В символическую сборную не попал лучший бомбардир за всю историю турнира Криштиану Роналду, который вылетел вместе с «Ювентусом» в 1/8 финала от «Порту». Зато среди форвардов есть Роберт Левандовски, Лионель Месси, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе, Неймар и Карим Бензема. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Челси, Манчестер Сити, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Роберт Левандовски, Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Alex1972
31 Мая 2021, 20:46

Непорядок... А где же лучшая дырка в стенке в истории ЛЧ???... Даже скучно стало... Хе-хе-хе..

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