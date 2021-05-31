Лига чемпионов представила символическую сборную сезона 2020/21

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31 Мая 2021, 20:09,
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Официальный аккаунт Лиги чемпионов в «Твиттере» опубликовал список лучших игроков сезона 2020/21.
В рейтинге оказались по шесть защитников и нападающих, три голкипера и восемь полузащитников.
Победитель Лиги чемпионов лондонский «Челси» представлен семью игроками, тогда как второй финалист «Манчестер Сити» пятью.
В символическую сборную не попал лучший бомбардир за всю историю турнира Криштиану Роналду, который вылетел вместе с «Ювентусом» в 1/8 финала от «Порту». Зато среди форвардов есть Роберт Левандовски, Лионель Месси, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе, Неймар и Карим Бензема.
Introducing the #UCL Squad of the Season for 2020/21!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2021
Name your top 3 players...#UCLfinal pic.twitter.com/raEg1X3G7Y
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Челси, Манчестер Сити, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Роберт Левандовски, Эрлинг Холанн
Непорядок... А где же лучшая дырка в стенке в истории ЛЧ???... Даже скучно стало... Хе-хе-хе..