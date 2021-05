Лига чемпионов представила символическую сборную сезона 2020/21

Официальный аккаунт Лиги чемпионов в «Твиттере» опубликовал список лучших игроков сезона 2020/21.

В рейтинге оказались по шесть защитников и нападающих, три голкипера и восемь полузащитников.

Победитель Лиги чемпионов лондонский «Челси» представлен семью игроками, тогда как второй финалист «Манчестер Сити» пятью.

В символическую сборную не попал лучший бомбардир за всю историю турнира Криштиану Роналду, который вылетел вместе с «Ювентусом» в 1/8 финала от «Порту». Зато среди форвардов есть Роберт Левандовски, Лионель Месси, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе, Неймар и Карим Бензема.

Introducing the #UCL Squad of the Season for 2020/21!



