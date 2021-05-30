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«Краснодар» вёл в счёте в матчах с «Челси» дольше всех - 4 минуты

30 Мая 2021, 14:54,

«Челси» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» в финальном матче турнира со счётом 1:0. «Синие» выиграли групповой раунд под руководством Фрэнка Лэмпарда, опередив «Севилью», «Краснодар» и «Ренн», а в 2021 году уже с Томасом Тухелем прошли «Атлетико», «Порту» и «Реал».

Примечательно, что в 13 матчах футболисты «Челси» пропустили всего четыре гола. При этом команда уступала в счете лишь дважды и всего на протяжении пяти минут.

В шестом туре лондонцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), пропустили на 24-й минуте и забили в ответ на 28-й. В ответном полуфинале с «Порту» «синие» пропустили за минуту до свистка.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Краснодар
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