​Известен состав двух корзин для жеребьёвки Лиги чемпионов

По итогам финального матча Лиги чемпионов стал известен состав первых двух корзин для жеребьёвки группового этапа турнира в следующем сезоне.

Ранее мы сообщали, что «Зенит» из-за победы «Челси» переместился с первой корзины сразу в третью.

В первую корзину, напомним, попадают победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также чемпионы шести стран, которые занимают верхние строчки в таблице коэффициентов УЕФА. Начиная со второй корзины, команды ранжируются по клубному рейтингу. Поскольку в квалификации нет команд с более высоким рейтингом, чем у «Боруссии», состав второй корзины измениться уже не может.

Корзина 1: «Челси», «Вильярреал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль», «Спортинг».

Корзина 2: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Д.