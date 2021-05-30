Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Известен состав двух корзин для жеребьёвки Лиги чемпионов

30 Мая 2021, 12:13,

По итогам финального матча Лиги чемпионов стал известен состав первых двух корзин для жеребьёвки группового этапа турнира в следующем сезоне.

Ранее мы сообщали, что «Зенит» из-за победы «Челси» переместился с первой корзины сразу в третью.

В первую корзину, напомним, попадают победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также чемпионы шести стран, которые занимают верхние строчки в таблице коэффициентов УЕФА. Начиная со второй корзины, команды ранжируются по клубному рейтингу. Поскольку в квалификации нет команд с более высоким рейтингом, чем у «Боруссии», состав второй корзины измениться уже не может.

Корзина 1: «Челси», «Вильярреал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль», «Спортинг».

Корзина 2: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Д.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лига Чемпионов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (6)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
ARTUR
30 Мая 2021, 13:07

ну и где тут справедливость ?? каким боком ЮВЕ занявший в сериале 4 место во второй корзине ?? Севилия ?? эти команды должны были бы отбиратся через отбор .. корзины должны быть заполнены лишь чемпионами лиг УЕФА и победителями кубков , какая разница им парится в чемпионатах ?? ценность второго места в чемпионате топ лиг равносильна 4 месту , конкурируют одни и те же клубы , правдами не правдами протискиваясь в четверку , и всем давно понятно что это фарс... эти все корзины ))

0
)) Егор )
30 Мая 2021, 14:22

А толку от списка первой корзины? Там половина с группы может не выйти, что уже было не так давно с тем же Интером. Не важно по сути кто и в какой корзине.

0
Roni06
30 Мая 2021, 12:39

Корзина 3: Аталанта, Милан, Зенит, Порту, Бенфика, Аякс. И т.д.. Сильно очень, будут очень сильные группы.

1
Super fanat
30 Мая 2021, 12:41

Только Зенит опять будет 4.

0
Zenituwka
30 Мая 2021, 13:24

Вполне вероятно, главное чтобы самые топы были у них в группе, а Зенит не менжевался и боролся.

0
Super fanat
30 Мая 2021, 12:38

Непонятно, что сильнее, первая или вторая корзина :) Вторые как будто специально туда спустились для отвода глаз.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола