​Известен состав двух корзин для жеребьёвки Лиги чемпионов

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30 Мая 2021, 12:13,
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По итогам финального матча Лиги чемпионов стал известен состав первых двух корзин для жеребьёвки группового этапа турнира в следующем сезоне.
Ранее мы сообщали, что «Зенит» из-за победы «Челси» переместился с первой корзины сразу в третью.
В первую корзину, напомним, попадают победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также чемпионы шести стран, которые занимают верхние строчки в таблице коэффициентов УЕФА. Начиная со второй корзины, команды ранжируются по клубному рейтингу. Поскольку в квалификации нет команд с более высоким рейтингом, чем у «Боруссии», состав второй корзины измениться уже не может.
Корзина 1: «Челси», «Вильярреал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль», «Спортинг».
Корзина 2: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Д.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лига Чемпионов
ну и где тут справедливость ?? каким боком ЮВЕ занявший в сериале 4 место во второй корзине ?? Севилия ?? эти команды должны были бы отбиратся через отбор .. корзины должны быть заполнены лишь чемпионами лиг УЕФА и победителями кубков , какая разница им парится в чемпионатах ?? ценность второго места в чемпионате топ лиг равносильна 4 месту , конкурируют одни и те же клубы , правдами не правдами протискиваясь в четверку , и всем давно понятно что это фарс... эти все корзины ))
А толку от списка первой корзины? Там половина с группы может не выйти, что уже было не так давно с тем же Интером. Не важно по сути кто и в какой корзине.
Корзина 3: Аталанта, Милан, Зенит, Порту, Бенфика, Аякс. И т.д.. Сильно очень, будут очень сильные группы.
Только Зенит опять будет 4.
Вполне вероятно, главное чтобы самые топы были у них в группе, а Зенит не менжевался и боролся.
Непонятно, что сильнее, первая или вторая корзина :) Вторые как будто специально туда спустились для отвода глаз.