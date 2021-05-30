​Головин хочет, чтобы «Спартак» попал на «Монако» в Лиге чемпионов

«Спартак» будет начинать путь в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с квалификации, как и «Монако», в составе которого выступает российский хавбек Александр Головин. В интервью для sport24 Головин отметил, что хотел бы, чтобы жребий свёл «Монако» и «Спартак». Футболист сказал, что для него это была бы лишняя возможность побывать в родной России.

Ранее «Спартак» назвал имена своих потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов. «Монако», бронзовый призёр французской Лиги 1, один из вариантов для серебряного призёра РПЛ.

Добавим, что Александр Головин играет за «Монако» с лета 2018 года.