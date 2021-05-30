Пять футболистов «Челси», благодаря которым команда Тухеля выиграла Лигу чемпионов

Роман Абрамович открыл схему победы в Лиге чемпионов. Меняешь тренера по ходу сезона, и дело в шляпе. «Челси» сменил Андре Виллаш-Боаша на Роберто Ди Маттео и взял «ушастого», а теперь Томас Тухель принял тонущий корабль Френка Лэмпарда и сотворил настоящее чудо. «Синие» перебегали, переиграли «Манчестер Сити» и не случайно выиграли финал. Команда Томаса Тухеля реально была сильнее коллектива Гвардиолы.

«Евро-футбол.ру» подводит итоги финала Лиги чемпионов, выделяет главных исполнителей матча и турнира в целом, приведших «Челси» к победе в главного европейском клубном турнире.

Нголо Канте

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Ох уж этот Канте. Про его невероятную работоспособность ходят легенды, к которым теперь следует добавить пару новых рассказов. Модрич, Кроос и Каземиро ещё оглядываются, когда ложатся спать. Канте один закрыл звёздное трио «Реала». А теперь почувствовали на себе всю мощь Нголо Гюндоган, Де Брёйне и Бернарду Силва. Канте по традиции был везде, а его конфетный подкат сзади, лишивший мяча Кевина, ещё долго будут крутить в хайлайтах. Кажется, что Канте покрыл всю площадь поля, совершив сегодня три отбора, четыре перехвата и четырежды выиграв борьбу за мяч.

Рис Джеймс

Не заканчиваем тему отборов. Королём в этом компоненте в финале Лиги чемпионов стал Рис Джеймс. Стерлинг хотел взять его банальной резкостью? Не тут-то было. Джеймс и сам быстр, но ещё и играл чрезвычайно умно. Встречал Рахима на виражах, чётко ставил корпус, вовремя выбрасывал ногу. Как итог – семь отборов в финале Лиги чемпионов и вид непроходимой стены, которую ни Стерлинг, ни Фоден, ни Жезус так и не смогли преодолеть. Рис царил на своём фланге.

Эдуар Менди

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Отметим Менди не столько за финал Лиги чемпионов (хотя и тут француз включался в нужные моменты), сколько за путь к нему. Эдуар приехал голкипером без имени, но дал команде то, что требуется от голкипера. Надёжность, ощущение, что вратарь подстрахует при ошибке, не начудит. После Кепы – как глоток свежего воздуха для обороны, заигравшей раскованнее. Менди и спасал, когда нужно, и пожаров не устраивал, собрав девять матчей на ноль в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Мейсон Маунт

Маунт тоже начинал полузащитником без имени, но сначала Лэмпард, а потом Тухель увидели в нём идеального плеймейкера, и в итоге он таким и стал. Конфетный пас на Кая Хаверца в финале Лиги чемпионов – задумка Мейсона, по сути создавшего (плюс удачное движение Вернера) решающий гол Лиги чемпионов. Маунт вообще оказывал огромное влияние на развитие атак «Челси». Он нечасто мяча касался, но, когда включался в эпизод – постоянно обострял.

Кай Хаверц

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А вот и ещё один представитель интеллектуальной игры «Челси». По совместительству – автор решающего гола в финале Лиги чемпионов. В первую очередь отмечаем прекрасную игру Хаверца без мяча. Кай отлично двигается, открывается, помогает обороне прессингом и тонким чувством мяча. Очень полезный игрок с широким списком функций. Хаверц реже Маунта раскрывает все свои лучшие качества, но в перспективе у «Челси» зарождается просто невероятная полузащита с Канте, Маунтом и Хаверцом. Если последние двое начнут на постоянной основе играть классно, то переиграть «синих» будет практически невозможно.

Отдельной строкой за уникальную самоотверженность в финале Лиги чемпионов отметим Антонио Рюдигера и Сесара Аспиликуэту.

Тренер года – Томас Тухель. После фантастической метаморфозы «Челси», произведённой в кратчайший срок, вопросов по этой награде, кажется, быть не должно.