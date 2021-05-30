​«Челси» вручили трофей Лиги чемпионов

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30 Мая 2021, 00:41,
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«Челси» второй раз в своей истории стал обладателем трофея Лиги чемпионов. В субботу вечером команда Томаса Тухеля осчастливила Мэттью Макконахи и всю остальную армию своих фанатов по всему миру. В финальном поединке лондонцы обыграли «Манчестер Сити» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Кай Хаверц, отличившийся в концовке первого тайма.
Вскоре после финального свистка «Челси» был вручен трофей. Над головой его поднял капитан лондонской команды Сесар Аспиликуэта.
May 29, 2021
Напомним, что впервые «Челси» стал победителем Лиги чемпионов в 2012 году. Тогда лондонцы по пенальти обыграли «Баварию».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси