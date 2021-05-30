​«Челси» вручили трофей Лиги чемпионов

«Челси» второй раз в своей истории стал обладателем трофея Лиги чемпионов. В субботу вечером команда Томаса Тухеля осчастливила Мэттью Макконахи и всю остальную армию своих фанатов по всему миру. В финальном поединке лондонцы обыграли «Манчестер Сити» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Кай Хаверц, отличившийся в концовке первого тайма.

Вскоре после финального свистка «Челси» был вручен трофей. Над головой его поднял капитан лондонской команды Сесар Аспиликуэта.

Напомним, что впервые «Челси» стал победителем Лиги чемпионов в 2012 году. Тогда лондонцы по пенальти обыграли «Баварию».