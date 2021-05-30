​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов

«Челси» выиграл Лигу чемпионов, а это означает, что при жеребьёвке группового этапа в следующем сезоне лондонцы будут находиться в первой корзине как обладатель трофея. Там же будет находиться «Манчестер Сити» как чемпион одной шести сильнейших футбольных ассоциаций по рейтингу.

В случае победы «Манчестер Сити» «Зенит» оказался бы в первой корзине, поскольку «горожане» при таком раскладе выиграли бы и Лигу чемпионов, и АПЛ. Освободившееся место в корзине номер один перешло бы чемпиону седьмой ассоциации, то есть чемпиону России. Однако трофей достался «Челси», и «Зенит», выпав из корзины номер один, оказался сразу в третьей корзине из-за своего клубного рейтинга, по которому формируются корзины 2-4.

Напомним, что в первую корзину попадают обладатель трофея Лиги чемпионов, обладатель трофея Лиги Европы и чемпионы шести сильнейших стран по рейтингу.