​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов

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30 Мая 2021, 00:11,
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«Челси» выиграл Лигу чемпионов, а это означает, что при жеребьёвке группового этапа в следующем сезоне лондонцы будут находиться в первой корзине как обладатель трофея. Там же будет находиться «Манчестер Сити» как чемпион одной шести сильнейших футбольных ассоциаций по рейтингу.
В случае победы «Манчестер Сити» «Зенит» оказался бы в первой корзине, поскольку «горожане» при таком раскладе выиграли бы и Лигу чемпионов, и АПЛ. Освободившееся место в корзине номер один перешло бы чемпиону седьмой ассоциации, то есть чемпиону России. Однако трофей достался «Челси», и «Зенит», выпав из корзины номер один, оказался сразу в третьей корзине из-за своего клубного рейтинга, по которому формируются корзины 2-4.
Напомним, что в первую корзину попадают обладатель трофея Лиги чемпионов, обладатель трофея Лиги Европы и чемпионы шести сильнейших стран по рейтингу.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Челси, Манчестер Сити
Если ты беспокоишься о том кто станет твоим соперником в лучшем турнире то тебе там заранее делать нечего.
Именно. По мне так даже круче быть в третьей корзине. Топовые соперники это всегда круто. Это развитие, это опыт. Абсолютно прав.
Да пошел Зенит сами знаете куда... Зенит и лига-чемпионов не совместимо!!!
зиниду всё по барабану: они последнее место застолбили навечно!!!
А какая разница?? Зенит и так займет в группе последнее 4 место))) И это каждый год.
Какая жизнь?) для них и Монако с Аяксом будут группой смерти)
Говорит болела команды которая аутсайдер даже в игре с мидтьюландом ))) При чем сами болелы этой команды признают себя аутсайдерами))
Вообще насрать))
Опять Обама поднагадил.
Вот поржем то над бомжами!!!
А вот тут ты не прав. Ржать мы над вами будем теперь. После всего сказанного надо отвечать за базар, как говорится))