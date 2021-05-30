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​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов

30 Мая 2021, 00:11,

«Челси» выиграл Лигу чемпионов, а это означает, что при жеребьёвке группового этапа в следующем сезоне лондонцы будут находиться в первой корзине как обладатель трофея. Там же будет находиться «Манчестер Сити» как чемпион одной шести сильнейших футбольных ассоциаций по рейтингу.

В случае победы «Манчестер Сити» «Зенит» оказался бы в первой корзине, поскольку «горожане» при таком раскладе выиграли бы и Лигу чемпионов, и АПЛ. Освободившееся место в корзине номер один перешло бы чемпиону седьмой ассоциации, то есть чемпиону России. Однако трофей достался «Челси», и «Зенит», выпав из корзины номер один, оказался сразу в третьей корзине из-за своего клубного рейтинга, по которому формируются корзины 2-4.

Напомним, что в первую корзину попадают обладатель трофея Лиги чемпионов, обладатель трофея Лиги Европы и чемпионы шести сильнейших стран по рейтингу.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Челси, Манчестер Сити
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Комментарии (11)
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1
beorn_n
30 Мая 2021, 00:41

Если ты беспокоишься о том кто станет твоим соперником в лучшем турнире то тебе там заранее делать нечего.

1
Zenituwka
30 Мая 2021, 01:16

Именно. По мне так даже круче быть в третьей корзине. Топовые соперники это всегда круто. Это развитие, это опыт. Абсолютно прав.

1
Oleg-Chelsea
30 Мая 2021, 00:36

Да пошел Зенит сами знаете куда... Зенит и лига-чемпионов не совместимо!!!

2
Bourgignon Alex
30 Мая 2021, 00:30

зиниду всё по барабану: они последнее место застолбили навечно!!!

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2
Roni06
30 Мая 2021, 00:29

А какая разница?? Зенит и так займет в группе последнее 4 место))) И это каждый год.

2
slain
30 Мая 2021, 00:29

Какая жизнь?) для них и Монако с Аяксом будут группой смерти)

0
Zenituwka
30 Мая 2021, 01:15

Говорит болела команды которая аутсайдер даже в игре с мидтьюландом ))) При чем сами болелы этой команды признают себя аутсайдерами))

0
Zenituwka
30 Мая 2021, 00:27

Вообще насрать))

1
779
30 Мая 2021, 00:25

Опять Обама поднагадил.

1
Spirit
30 Мая 2021, 00:25

Вот поржем то над бомжами!!!

1
Zenituwka
30 Мая 2021, 00:27

А вот тут ты не прав. Ржать мы над вами будем теперь. После всего сказанного надо отвечать за базар, как говорится))

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