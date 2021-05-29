​Де Брёйне получил травму в финале Лиги чемпионов и покинул поле в слезах

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29 Мая 2021, 23:23,
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил травму в финальном поединке Лиги чемпионов. По ходу второго тайма бельгиец пострадал в столкновении с защитником лондонцев Антонио Рюдигером. Продолжать игру де Брёйне не смог, и на замену вышел Габриэль Жезус.
Де Брёйне покидал поле стадиона «Драгау» в слезах – то ли от болезненных ощущений, то ли от эмоций от невозможности помочь своей команде в столь решающем матче.
Следить за финальным поединком Лиги чемпионов можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult. В первом тайме открыть счёт удалось игроку «Челси» Каю Хаверцу.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
Недооценённый эпизод! Возможно, именно он и стоил Сити ЛЧ. Ушёл системообразующий игрок в атаке и остались лишь бегунки.