​Де Брёйне получил травму в финале Лиги чемпионов и покинул поле в слезах

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил травму в финальном поединке Лиги чемпионов. По ходу второго тайма бельгиец пострадал в столкновении с защитником лондонцев Антонио Рюдигером. Продолжать игру де Брёйне не смог, и на замену вышел Габриэль Жезус.

Де Брёйне покидал поле стадиона «Драгау» в слезах – то ли от болезненных ощущений, то ли от эмоций от невозможности помочь своей команде в столь решающем матче.

Следить за финальным поединком Лиги чемпионов можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult. В первом тайме открыть счёт удалось игроку «Челси» Каю Хаверцу.