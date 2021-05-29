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​Де Брёйне получил травму в финале Лиги чемпионов и покинул поле в слезах

29 Мая 2021, 23:23,

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил травму в финальном поединке Лиги чемпионов. По ходу второго тайма бельгиец пострадал в столкновении с защитником лондонцев Антонио Рюдигером. Продолжать игру де Брёйне не смог, и на замену вышел Габриэль Жезус.

Де Брёйне покидал поле стадиона «Драгау» в слезах – то ли от болезненных ощущений, то ли от эмоций от невозможности помочь своей команде в столь решающем матче.

Следить за финальным поединком Лиги чемпионов можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult. В первом тайме открыть счёт удалось игроку «Челси» Каю Хаверцу.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
30 Мая 2021, 00:54

Недооценённый эпизод! Возможно, именно он и стоил Сити ЛЧ. Ушёл системообразующий игрок в атаке и остались лишь бегунки.

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