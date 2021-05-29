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​Министр спорта Турции: Примем финал Лиги чемпионов 2023 года вместо Мюнхена

29 Мая 2021, 21:42,

Мехмет Касапоглу, являющийся министром спорта Турции, заявил о том, что в Стамбуле пройдёт финал Лиги чемпионов 2023 года. В настоящий момент этот матч закреплён за Мюнхеном.

Напомним, Стамбул не смог принять финалы Лиги чемпионов в 2020 и 2021 годах из-за влияния пандемии коронавируса.

«Мы завершили всю подготовку к финалу и хотели его провести. Мы хотели, чтобы финал проходил под восторженные возгласы фанатов, но в условиях пандемии это было невозможно. Мы отказались от своих прав в этом году, но мы подарили нашей стране два отличных финала. Мы проведём матч за Суперкубок УЕФА в этом году и финал Лиги чемпионов в 2023 году», - цитирует Касапоглу турецкий филиал портала Goal.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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