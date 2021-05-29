Романцев - о «Спартаке» в Лиге чемпионов: «Если получится купить Роналду, шансы возрастут»

Легендарный российский тренер Олег Романцев, ранее поработавший со сборной России и московским «Спартаком», оценил шансы «красно-белых» в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Многое от жеребьевки зависит. Если получится купить Роналду, то шансы возрастут. Но не забывайте, что право выступать в ЛЧ нужно еще завоевать», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

В сезоне-2020/2021 чемпионата России московский клуб финишировал на второй строчке, получив путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее стали известны потенциальные соперники «красно-белых» в отборочном раунде еврокубка. В соперники москвичам могут достаться «Бенфика», «Монако», «Селтик», «Рапид», «Галатасарай» или «Мидтьюлланн».