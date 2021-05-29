Романцев - о «Спартаке» в Лиге чемпионов: «Если получится купить Роналду, шансы возрастут»

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29 Мая 2021, 16:14,
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Легендарный российский тренер Олег Романцев, ранее поработавший со сборной России и московским «Спартаком», оценил шансы «красно-белых» в следующем сезоне Лиги чемпионов.
«Многое от жеребьевки зависит. Если получится купить Роналду, то шансы возрастут. Но не забывайте, что право выступать в ЛЧ нужно еще завоевать», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».
В сезоне-2020/2021 чемпионата России московский клуб финишировал на второй строчке, получив путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Ранее стали известны потенциальные соперники «красно-белых» в отборочном раунде еврокубка. В соперники москвичам могут достаться «Бенфика», «Монако», «Селтик», «Рапид», «Галатасарай» или «Мидтьюлланн».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Олег Романцев
Самый глупый человек когда либо тренировавший команды , а с возрастом впавший в маразм до конца , какие шансы ?? какой Роналду ?? зачем вы издеваетесь над больным человеком который давно не адекватен , Роналду с ЮВЕ утонул со Спартаком их шансы возрастут настолько , насколько возрастет возвращение хоть какого то сознание этого ,, легенндарного ,, тренера , выход однажды в полуфинал НИКАК не дает права называть ,,легендарным ,, вообще ни одного человека , ну а этого неадеквата тем более ))
ну. как не крути. по российским меркам - он легендарный и самый титулованный.
для меня он самый омерзительный после Борьки алкаша
да ладно тебе , титулы Спартака с 90 тых это вообще ни о чем , футбол СССР развалился , лишь на этой волне он и заплыл .