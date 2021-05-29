Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Романцев - о «Спартаке» в Лиге чемпионов: «Если получится купить Роналду, шансы возрастут»

29 Мая 2021, 16:14,

Легендарный российский тренер Олег Романцев, ранее поработавший со сборной России и московским «Спартаком», оценил шансы «красно-белых» в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Многое от жеребьевки зависит. Если получится купить Роналду, то шансы возрастут. Но не забывайте, что право выступать в ЛЧ нужно еще завоевать», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

В сезоне-2020/2021 чемпионата России московский клуб финишировал на второй строчке, получив путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее стали известны потенциальные соперники «красно-белых» в отборочном раунде еврокубка. В соперники москвичам могут достаться «Бенфика», «Монако», «Селтик», «Рапид», «Галатасарай» или «Мидтьюлланн».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Олег Романцев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
2
ARTUR
29 Мая 2021, 16:43

Самый глупый человек когда либо тренировавший команды , а с возрастом впавший в маразм до конца , какие шансы ?? какой Роналду ?? зачем вы издеваетесь над больным человеком который давно не адекватен , Роналду с ЮВЕ утонул со Спартаком их шансы возрастут настолько , насколько возрастет возвращение хоть какого то сознание этого ,, легенндарного ,, тренера , выход однажды в полуфинал НИКАК не дает права называть ,,легендарным ,, вообще ни одного человека , ну а этого неадеквата тем более ))

0
CELTIC FROST
29 Мая 2021, 17:16

ну. как не крути. по российским меркам - он легендарный и самый титулованный.

0
ARTUR
29 Мая 2021, 17:40

для меня он самый омерзительный после Борьки алкаша

0
ARTUR
29 Мая 2021, 17:39

да ладно тебе , титулы Спартака с 90 тых это вообще ни о чем , футбол СССР развалился , лишь на этой волне он и заплыл .

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола