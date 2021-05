Каррагер против отмены правила выездного мяча

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался против того, чтобы УЕФА отменял «выездной гол».

28 мая прошло заседание комитета УЕФА, где рассматривался вопрос о том, чтобы у команд в парах плей-офф, не было преимущества из-за забитых голов на выезде. Комитет поддержал эту идею, теперь решение осталось за Исполкомом.

Джейми Каррагер написал в «Твиттере», что УЕФА совершает ошибку. По мнению бывшего футболиста, правило выездного мяча делает игры в еврокубках более увлекательными, поэтому его нужно оставить.

Каррагер активно распространяет сообщения других пользователей «Твиттера», которые также негативно высказываются об отмене правила выездного гола.

The away goals rule in Europe makes the games so much more exciting, please read this thread @UEFAcom for the reasons why you are making a big mistake. @OmarChaudhuri https://t.co/nGO7sV28je