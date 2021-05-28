Каррагер против отмены правила выездного мяча

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался против того, чтобы УЕФА отменял «выездной гол».

28 мая прошло заседание комитета УЕФА, где рассматривался вопрос о том, чтобы у команд в парах плей-офф, не было преимущества из-за забитых голов на выезде. Комитет поддержал эту идею, теперь решение осталось за Исполкомом.

Джейми Каррагер написал в «Твиттере», что УЕФА совершает ошибку. По мнению бывшего футболиста, правило выездного мяча делает игры в еврокубках более увлекательными, поэтому его нужно оставить.

Каррагер активно распространяет сообщения других пользователей «Твиттера», которые также негативно высказываются об отмене правила выездного гола.