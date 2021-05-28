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Каррагер против отмены правила выездного мяча

28 Мая 2021, 22:46,

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался против того, чтобы УЕФА отменял «выездной гол». 

28 мая прошло заседание комитета УЕФА, где рассматривался вопрос о том, чтобы у команд в парах плей-офф, не было преимущества из-за забитых голов на выезде. Комитет поддержал эту идею, теперь решение осталось за Исполкомом. 

Джейми Каррагер написал в «Твиттере», что УЕФА совершает ошибку. По мнению бывшего футболиста, правило выездного мяча делает игры в еврокубках более увлекательными, поэтому его нужно оставить. 

Каррагер активно распространяет сообщения других пользователей «Твиттера», которые также негативно высказываются об отмене правила выездного гола. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: УЕФА, Джейми Каррагер
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