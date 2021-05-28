Комитет УЕФА согласился отменить правило выездного гола

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28 Мая 2021, 22:24,
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В пятницу прошло заседание комитета УЕФА, в рамках которого был рассмотрен вопрос с отменой правила выездного гола.
Комитет согласился отменить правило, исходя из которого при равенстве cчёта по итогу двух встреч, дальше проходит команда, забившая больше мячей в гостях.
Чтобы решение вступило в законную силу, осталось дождаться одобрения со стороны Исполкома. Эта информация появилась в «Твиттере» журналиста Мартина Зиглера.
Правило выездного гола существует с 1956 года.
Ранее УЕФА задумался об исключении «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны» из еврокубков, как одних из главных организаторов Суперлиги.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: УЕФА