Действие правила пяти замен продлили до конца 2022 года

Регулятор правил футбола IFAB продлил действие правила пяти замен до конца 2022 календарного года. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение о продлении действия правила пяти замен принято на основании того, что пандемия коронавируса продолжает оказывать пагубное влияние на футбол.

Стоит сказать, что национальные ассоциации сами решают, пользоваться этим правилом или нет. Так, например, в чемпионате Англии в завершившемся сезоне командам было разрешено делать только три замены, как и раньше. Англичане отказались от правила пяти замен после того, как доиграли прерывавшийся из-за пандемии сезон 2019/2020.