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В УЕФА прокомментировали возможное исключение «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» из ЛЧ

28 Мая 2021, 08:58,

УЕФА настроен отстранить три европейских гранда от участия в Лиге чемпионов за организацию Суперлиги Европы. Об этом поведал советник организации Эвелина Кристиллин.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» нарушили две статьи устава УЕФА. Поэтому было принято решение действовать в их отношении. Окончательное решение находится на рассмотрении, организация может пойти на крайние меры», - передает слова советника издание Football-Italia.

Напомним, что Суперлига Европы была создана в середине апреля, однако после волны негативной реакции большинство участников вышло из проекта. О выходе из турнира пока не объявили «Ювентус», «Барселона» и «Реал».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Ювентус, УЕФА
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Комментарии (1)
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1
BESTJuventus10
28 Мая 2021, 09:19

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