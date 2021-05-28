В УЕФА прокомментировали возможное исключение «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» из ЛЧ

УЕФА настроен отстранить три европейских гранда от участия в Лиге чемпионов за организацию Суперлиги Европы. Об этом поведал советник организации Эвелина Кристиллин.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» нарушили две статьи устава УЕФА. Поэтому было принято решение действовать в их отношении. Окончательное решение находится на рассмотрении, организация может пойти на крайние меры», - передает слова советника издание Football-Italia.

Напомним, что Суперлига Европы была создана в середине апреля, однако после волны негативной реакции большинство участников вышло из проекта. О выходе из турнира пока не объявили «Ювентус», «Барселона» и «Реал».