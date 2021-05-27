​В Лиге чемпионов может появиться «финал четырёх»

В прошлом году из-за пандемии коронавируса финальную часть Лиги чемпионов пришлось проводить в формате «финала восьми» в Лиссабоне. Такой формат натолкнул УЕФА на определённые мысли. Как сообщает New York Times, в УЕФА раздумывают над концепцией так называемой «недели чемпионов». Речь идёт о «финале четырёх», при котором полуфиналы и финал проводились бы в одном городе.

Введение формата «финала четырёх» могло бы сделать решающую стадию Лиги чемпионов более красочным событием. В течение «недели чемпионов» в городе могли мы проходить концерты и другие развлекательные мероприятия.