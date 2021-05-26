УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену

Три европейских гранда могут остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне, рапортует Cope. Речь идет о каталонской «Барселоне», туринском «Ювентусе» и мадридском «Реале».

Гранды могут быть наказаны за участие в провалившемся проекте Суперлиги Европы. Изначально турнир организовали 12 клубов, однако спустя пару дней многие вышли из проекта из-за негативной реакции футбольной общественности. Однако «Барселона», «Ювентус» и «Реал» до сих пор не сообщили об отказе от Суперлиги.

Если УЕФА дисквалифицирует названные клубы, их места в Лиге чемпионов могут занять «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Наполи», которые остановились в шаге от выхода в турнир по итогам сезона-2020/2021.