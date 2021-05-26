УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену

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26 Мая 2021, 08:31,
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Три европейских гранда могут остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне, рапортует Cope. Речь идет о каталонской «Барселоне», туринском «Ювентусе» и мадридском «Реале».
Гранды могут быть наказаны за участие в провалившемся проекте Суперлиги Европы. Изначально турнир организовали 12 клубов, однако спустя пару дней многие вышли из проекта из-за негативной реакции футбольной общественности. Однако «Барселона», «Ювентус» и «Реал» до сих пор не сообщили об отказе от Суперлиги.
Если УЕФА дисквалифицирует названные клубы, их места в Лиге чемпионов могут занять «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Наполи», которые остановились в шаге от выхода в турнир по итогам сезона-2020/2021.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Ювентус, УЕФА
Какая же лига чемпионов без Барселоны? Ведь Барселона больше чем клуб
А как же болельщики и игроки? Как то Уефа тоже их в игнор поставили. Обычная конкуренция и ничего более. А то дух футбола и игры... Кончились лозунги у Уефа. Супер лига бы не развалилась если бы её организаторы лучше подготовились.
Было бы сказано.
ай.. брехня.. очередная.. )))