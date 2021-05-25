​7 поступков футболистов, которые никого не оставят равнодушными

Футбол – это целый мир, в котором находится место красивым и трогательным историям. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить некоторые из них.

Подаренный сопернику гол в прощальном матче

Одна из красивых футбольных историй случилась прямо на минувших выходных, когда в заключительном туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Байер». В турнирном плане игра ничего не решала, но она была особенной для братьев Бендеров из леверкузенской команды, которые прощались с футболом. Ближе к финальному свистку Ларс Бендер вышел на замену, сменив своего брата Свена. Ларс сразу же пробил пенальти и отметился голом, причём вратарь «Боруссии» Роман Бюрки специально не реагировал на мяч. Можно сколько угодно спорить по поводу спортивного принципа, но подаренный гол соперника в его прощальном матче – это красиво.

Сознательный промах с пенальти

Пять с половиной лет назад в матче чемпионата Азербайджана встречались бакинский «Интер» и «Карабах». Ближе к завершению поединка гости из Агдама заработали пенальти. Хозяева оспаривали решение рефери, но тот был непреклонен, ещё и удалив вратаря за фол последней надежды. На ворота пришлось становиться полевому игроку, ведь замен у «Интера» больше не было. Он не пропустил с одиннадцати метров, правда, совершать подвиг в виде сэйва не понадобилось. Эльвин Мамедов специально пробил мимо ворот по указанию главного тренера Гурбана Гурбанова. Рулевой «скакунов» посчитал, что пенальти не было. «Карабах» тот матч все равно выиграл.

Чудеса fair play от скандалиста

Переходим к более известному проявлению принципа fair play. В конце 2000 года Паоло ди Канио, который известен своим скандальным характером, стал настоящим героем. На последних минутах матча между «Эвертоном» и «Вест Хэмом» голкипер мерсисайдской команды получил повреждение и не мог подняться. После подачи с фланга ди Канио мог забить в пустые ворота, но он просто поймал мяч в руки и указал на лежащего вратаря. За тот поступок Пауло получил специальный приз от ФИФА.

Просьбы отменить гол

Принцип о необходимости побеждать любой ценой часто разбивается о ценности честной игры, создавая трогательные истории. Один из самых известных таких случаев имел место быть на чемпионате мира 1962 года в матче сборных СССР и Уругвая. Арбитр засчитал гол сборной СССР, хотя мяч пролетел через дыру в сетке с внешней стороны ворот. Капитан советской команды Игорь Нетто попросил рефери отменить гол и, как он сам признавался, почувствовал облегчение.

Героем подобной ситуации становился и Мирослав Клозе. Однажды он забил в ворота «Наполи» рукой, после чего признался в этом арбитру, и взятие ворот было отменено. Вообще Клозе называют одним из самых честных футболистов. Были случаи, когда Миро просил рефери отменить назначенные якобы за фол на нём пенальти.

Утешение побеждённого противника

На рубеже веков «Валенсия» была хороша, но трофей Лиги чемпионов «летучим мышам» так и не покорился. В 2000 и 2001 году команда добиралась до финала, где уступала «Реалу» и «Баварии». Во втором случае «Валенсия» проиграла в серии послематчевых пенальти. Когда прозвучал финальный свисток, голкипер мюнхенцев Оливер Кан не отправился в объятия партнёров, как это обычно бывает. Вратарь «Баварии» принялся утешать своего коллегу из «Валенсии» Сантьяго Каньисареса, которого второе поражение подряд в финале Лиги чемпионов довело до слёз.

Подарки от Роналду за разбитый нос

В начале 2019 года Криштиану Роналду во время разминки перед матчем с «Кьево» нанёс сильный удар, и мяч отправился на трибуну, где попал в лицо фанатке. В итоге у женщины по имени Елена был разбит нос и поломаны очки. Впрочем, она сохраняла позитив, написав в социальных сетях, что не каждый день получашь по лицу мячом, который ударил Роналду. Узнав о случившемся, Криштиану пригласил Елену на базу «Ювентуса», где подарил футболку и сделал памятное фото.

Для Роналду это был уже не первый подобный жест. Будучи игроком «Реала», португалец тоже разбивал нос человеку на трибунах и тоже дарил футболку.