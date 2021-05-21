«Брюгге» выиграл чемпионат Бельгии

В четверг определилось имя чемпиона Бельгии. В 17-й раз в своей истории титул взял «Брюгге». Это стало возможным за тур до окончания турнира в чемпионской группе с участием четырех сильнейших команд страны. «Брюгге» сыграл вничью (3:3) с «Андерлехтом» на выезде и окажется выше «Генка» в таблице, даже если команды по итогам сезона сравняются по очкам. В составе чемпионов дублем отметился Ханс Ванакен и еще один мяч забил Ноа Ланг.

В первый раз «Брюгге» стал сильнейшей командой страны в 1920 году, после чего лишь с 1973 года начал регулярно брать золотые медали. Также команда 11 раз выигрывала Кубок Бельгии и 15 раз - Суперкубок.