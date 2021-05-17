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«Барселона» - триумфатор женской Лиги чемпионов

17 Мая 2021, 08:01,

Женская команда каталонской «Барселона» выиграла Лигу чемпионов. В решающем противостоянии «сине-гранатовые» встретились с лондонским «Челси».

Финал турнира состоялся в Швеции и завершился уверенной победой каталонских девушек со счетом 4:0. Примечательно, что «Барселона» впервые в истории стала триумфатором женской Лиги чемпионов. Этот турнир начал проводиться в 2001 году.

Напомним, что мужская «Барселона» провела неудачный сезон. Команда под руководством Рональда Кумана вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в Примере лишилась шансов на чемпионский титул.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона
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Комментарии (2)
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1
ингерман
17 Мая 2021, 08:06

ай.. ха-ха-ха! а меци лучшая фуцболистка! )))

0
Карыч Кар
17 Мая 2021, 11:00

И что, получит приз "Золотые панталоны"?

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