«Барселона» - триумфатор женской Лиги чемпионов

Женская команда каталонской «Барселона» выиграла Лигу чемпионов. В решающем противостоянии «сине-гранатовые» встретились с лондонским «Челси».

Финал турнира состоялся в Швеции и завершился уверенной победой каталонских девушек со счетом 4:0. Примечательно, что «Барселона» впервые в истории стала триумфатором женской Лиги чемпионов. Этот турнир начал проводиться в 2001 году.

Напомним, что мужская «Барселона» провела неудачный сезон. Команда под руководством Рональда Кумана вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в Примере лишилась шансов на чемпионский титул.