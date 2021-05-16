После выхода в Лигу чемпионов «Спартак» передал привет Роналду

Пресс-служба «Спартака» продолжает «зажигать» в «Твиттере». Клубные сммщики отреагировали на слух о том, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить команду, если туринцы останутся без Лиги чемпионов, и этот вариант вполне реален.

В англоязычном «Твиттере» «красно-белых» появилась реакция: «Привет, Криштиану». Таким образом, сотрудники «Спартака» порадовались выходу своей команды в Лигу чемпионов. Это стало возможным после ничьей с «Ахматом» (2:2) в 30-м туре РПЛ. Москвичи начнут выступление в главном еврокубке с третьего квалификационного раунда.