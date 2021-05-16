После выхода в Лигу чемпионов «Спартак» передал привет Роналду

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16 Мая 2021, 21:01,
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Пресс-служба «Спартака» продолжает «зажигать» в «Твиттере». Клубные сммщики отреагировали на слух о том, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить команду, если туринцы останутся без Лиги чемпионов, и этот вариант вполне реален.
В англоязычном «Твиттере» «красно-белых» появилась реакция: «Привет, Криштиану». Таким образом, сотрудники «Спартака» порадовались выходу своей команды в Лигу чемпионов. Это стало возможным после ничьей с «Ахматом» (2:2) в 30-м туре РПЛ. Москвичи начнут выступление в главном еврокубке с третьего квалификационного раунда.
Hello @Cristiano https://t.co/KWs56na9IU— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) May 16, 2021
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Ювентус, Криштиану Роналду
Гелевый ответил: Спартак? А что это такое?
даже если бы Спартак уже вышел бы в финал ЛЧ то думаю криш просто переломал бы себе ноги но туда бы не пошел ))