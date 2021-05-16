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После выхода в Лигу чемпионов «Спартак» передал привет Роналду

16 Мая 2021, 21:01,

Пресс-служба «Спартака» продолжает «зажигать» в «Твиттере». Клубные сммщики отреагировали на слух о том, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить команду, если туринцы останутся без Лиги чемпионов, и этот вариант вполне реален.

В англоязычном «Твиттере» «красно-белых» появилась реакция: «Привет, Криштиану». Таким образом, сотрудники «Спартака» порадовались выходу своей команды в Лигу чемпионов. Это стало возможным после ничьей с «Ахматом» (2:2) в 30-м туре РПЛ. Москвичи начнут выступление в главном еврокубке с третьего квалификационного раунда.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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0
Карыч Кар
16 Мая 2021, 21:07

Гелевый ответил: Спартак? А что это такое?

1
ARTUR
16 Мая 2021, 21:05

даже если бы Спартак уже вышел бы в финал ЛЧ то думаю криш просто переломал бы себе ноги но туда бы не пошел ))

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