​Матч за Суперкубок УЕФА перенесут в Стамбул

Из-за влияния пандемии коронавируса Стамбул второй год подряд не сможет реализовать свою законную возможность провести финал Лиги чемпионов. В качестве частичной компенсации УЕФА перенесёт в Стамбул матч за Суперкубок УЕФА, который запланирован на 11 августа. В этом случае жертвой станет Белфаст – именно за североирландским городом пока что официально закреплён этот матч.

Решение о переносе матча за Суперкубок УЕФА из Белфаста в Стамбул пока официально не принято, но вероятность его принятия высока, о чём узнал и написал на своей страничке в Twitter журналист BBC Sport Саймон Стоун.