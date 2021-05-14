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​Матч за Суперкубок УЕФА перенесут в Стамбул

14 Мая 2021, 19:56,

Из-за влияния пандемии коронавируса Стамбул второй год подряд не сможет реализовать свою законную возможность провести финал Лиги чемпионов. В качестве частичной компенсации УЕФА перенесёт в Стамбул матч за Суперкубок УЕФА, который запланирован на 11 августа. В этом случае жертвой станет Белфаст – именно за североирландским городом пока что официально закреплён этот матч.

Решение о переносе матча за Суперкубок УЕФА из Белфаста в Стамбул пока официально не принято, но вероятность его принятия высока, о чём узнал и написал на своей страничке в Twitter журналист BBC Sport Саймон Стоун.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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