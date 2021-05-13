​7 французов вошли в десятку самых дорогих игроков, не игравших за сборную

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13 Мая 2021, 15:54,
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Авторитетный портал transfermarkt представил десятку наиболее дорогих футболистов, которые ещё ни разу не сыграли за свои национальные сборные.
Самым дорогим таким игроком стал француз Жюль Кунде, который оценивается в 60 миллионов евро). Дальше идут Тео Эрнанедс (Франция), Эмерик Лапорт (Франция) и Диего Карлос (Бразилия), которых оценивают в 50 миллионов евро.
В десятке расположились Флориан Вирц (Германия), Аарон Уан-Биссака (Англия), Кристофер Нкунку, Мусса Диаби, Бубакар Камара и Ибраима Конате (все - Франция).
Ранее сообщалось, что француз Эмерик Лапорт, присутствующий в этом списке, сменил гражданство и уже на Евро-2020 может сыграть за сборную Испании.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Эмерик Лапорт, Тео Эрнандес, Диего Карлос, Аарон Уан-Биссака, Ибраима Конате, Жюль Кунде, Кристофер Нкунку, Бубакар Камара, Мусса Диаби, Флориан Вирц
Нам бы французские проблемы))
А надо было брать свое родное гражданство а не прыгать из высокой вышки...