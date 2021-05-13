​7 французов вошли в десятку самых дорогих игроков, не игравших за сборную

Авторитетный портал transfermarkt представил десятку наиболее дорогих футболистов, которые ещё ни разу не сыграли за свои национальные сборные.

Самым дорогим таким игроком стал француз Жюль Кунде, который оценивается в 60 миллионов евро). Дальше идут Тео Эрнанедс (Франция), Эмерик Лапорт (Франция) и Диего Карлос (Бразилия), которых оценивают в 50 миллионов евро.

В десятке расположились Флориан Вирц (Германия), Аарон Уан-Биссака (Англия), Кристофер Нкунку, Мусса Диаби, Бубакар Камара и Ибраима Конате (все - Франция).

Ранее сообщалось, что француз Эмерик Лапорт, присутствующий в этом списке, сменил гражданство и уже на Евро-2020 может сыграть за сборную Испании.