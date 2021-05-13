​Санкт-Петербург не потеряет финал Лиги чемпионов 2022 года

Как и год назад, пандемия коронавируса не позволяет Стамбулу принять финальный поединок Лиги чемпионов. В прошлом году финальная часть сильнейшего клубного турнира проходила в формате «финала восьми» в Португалии, и города, которые должны были принять финалы по первоначальному плану, просто сдвинули на один год. Так, к Стамбулу перешёл финал 2021 года, к Санкт-Петербургу – финал 2022 года.

Стамбул снова лишили финального матча, но на этот раз сдвига по годам не будет. Как рассказал ТАСС Алексей Сорокин, отвечающий за организацию российской части Евро-2020, Санкт-Петербург готовится принять финал Лиги чемпионов через год.

Напомним, что финал Лиги чемпионов 29 мая пройдёт в Порту.