Стамбул может принять финал Лиги чемпионов в 2023 году

|
13 Мая 2021, 11:04,
|
|
Финальная встреча Лиги чемпионов сезона-2022/2023 может состояться в Стамбуле (Турция). Об этом информирует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.
Такое решение может быть принято после переноса финала 2021 года из Стамбула в Порту из-за нестабильной ситуации с коронавирусной инфекцией в Турции. Об этом накануне сообщили итальянские СМИ.
Напомним, что в решающем матче самого престижного клубного турнира встретятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Поединок пройдет в субботу, 29 мая.
Ранее сообщалось о возможном переносе поединка в Лондон.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лига Чемпионов