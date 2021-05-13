Стамбул может принять финал Лиги чемпионов в 2023 году

Финальная встреча Лиги чемпионов сезона-2022/2023 может состояться в Стамбуле (Турция). Об этом информирует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

Такое решение может быть принято после переноса финала 2021 года из Стамбула в Порту из-за нестабильной ситуации с коронавирусной инфекцией в Турции. Об этом накануне сообщили итальянские СМИ.

Напомним, что в решающем матче самого престижного клубного турнира встретятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Поединок пройдет в субботу, 29 мая.

Ранее сообщалось о возможном переносе поединка в Лондон.