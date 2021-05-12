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«Думал, что шансов нет»: Фергюсон не верил в победу над «Баварией» в конце матча

12 Мая 2021, 10:20,

Легендарный наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вспомнил о развязке финального поединка против мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов сезона-1998/1999. Немецкий клуб долго вел в счете, однако в компенсированное время манкунианцы вырвали победу.

«Верил ли я, что в конце мы вырвем победу? Думал, что шансов нет. Я уже готовил речь для игроков на случай поражения, но в итоге мы вырвали победу», - передает слова специалиста The Guardian.

Напомним, что победу в том финале «красным дьяволам» принесли голы Тедди Шерингема и Уле Гуннара Сульшера, появившихся на замену в конце встречи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алекс Фергюсон
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