«Думал, что шансов нет»: Фергюсон не верил в победу над «Баварией» в конце матча

Легендарный наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вспомнил о развязке финального поединка против мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов сезона-1998/1999. Немецкий клуб долго вел в счете, однако в компенсированное время манкунианцы вырвали победу.

«Верил ли я, что в конце мы вырвем победу? Думал, что шансов нет. Я уже готовил речь для игроков на случай поражения, но в итоге мы вырвали победу», - передает слова специалиста The Guardian.

Напомним, что победу в том финале «красным дьяволам» принесли голы Тедди Шерингема и Уле Гуннара Сульшера, появившихся на замену в конце встречи.