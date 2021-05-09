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​Зинченко рассказал о мистическом сне перед полуфиналом Лиги чемпионов

09 Мая 2021, 00:17,

«Манчестер Сити» стал финалистом Лиги чемпионов, повторно обыграв на неделе «ПСЖ». В начале ответный игры арбитр Бьорн Кёйперс назначил пенальти в ворота «горожан», однако одиннадцатиметровый был отменён после обращения к ВАР, ведь мяч попал Александру Зинченко в область плеча, а не в руку.

Давая интервью своей супруге Владе Седан для её канала в YouTube, Зинченко рассказал о мистическом случае.

«Не знаю, может это что-то мистическое, но за несколько дней до игры мне приснился сон, где я спасаю свою собаку от змеи. И змея во сне меня укусила в то место, куда попал мяч [в эпизоде с отменённым пенальти]. Может, это мистика. Люди могут поверить или не поверить, но такое было», - сказал Зинченко.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Александр Зинченко
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